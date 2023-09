El pasado sábado el centro comercial Área Central cambió su aspecto. Más de cien tableros de ajedrez ocupaban buena parte del pasillo central para disputar el V Torneo Ciudad de Santiago, perteneciente al XVI Circuito Gallego Ajedrez Promoción 2023.

A falta de seis torneos para la finalización del circuito los tres primeros clasificados en categoría sub 8 son Telmo Vicente Resúa, del Xadrez Rianxo, con 86 puntos; Noe Diz Eitor, del Ajedrez Padrón, con 78 puntos; y Yago Brea Patiño, del Xadrez Mos, con 63 puntos. En sub 10 los mejores son Javier Lema Fernández, del Ajedrez Padrón, con 92 puntos; David Álvarez González, del Ajedrez Lucena, con 84 puntos; y Xoel Roo Pérez, del CD Marquiño, con 59 puntos. En sub 12 el líder es Luis Barreiro Rebolo, del Escola Luguesa, con 85 puntos; seguido de Nicolás Fernández Sabajares, del EX Composetla, con 68 puntos; y Noa López Freiría, del Xadrez Marín, con 54. En sub 14 destaca Iago Fernández Ramos, del CD Marquiño, con 84 puntos, por delante de Mateo Pena Montenegro, del Xadrez Mos, con 61 puntos; y Ricardo Oubiña Pazos, del Xadrez Fontecarmoa, con 48 puntos.