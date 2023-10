El Monbus Obradoiro convenció de forma rotunda durante más de tres cuartos endosándole un severo correctivo a domicilio a un rival de los de su Liga como el MoraBanc Andorra (59-80 a falta de menos de 7´ para la conclusión), pero entonces el equipo de Moncho Fernández lo tiraría todo por la borda de manera incomprensible y en una de sus actuaciones más sonrojantes de su historia acabaría cediendo la derrota al encajar hasta 40 puntos en este último cuarto.

El choque comenzó con una canasta muy rápida de Starks y también con más errores que aciertos hasta que Tinkle marcó la primera alternancia con un triple al que respondió sin pausa Starks de la misma manera. Pero Tinkle no quería ser menos protagonista y en seguida anotó su segundo triple en un duelo donde ambos jugadores monopolizaron las estadísticas durante los tres primeros minutos. Después se unieron otros efectivos y el luminoso seguiría bailando arriba y abajo, pero superado el ecuador con 9-13 en el electrónico los locales se quedaron clavados y su rival sin estar tampoco muy fino aprovechó mejor los balones perdidos de los andorranos hasta obligar a Natxo Lezkano a parar el juego a falta de dos (9-17). De ahí al final los porcentajes siguieron siendo bastante pobres pero MoraBanc además no minimizó sus errores no forzados (13-23).

Los de Moncho Fernández habían terminado con una máxima y superando a su rival en todas las estadísticas, incluídas las del banquillo, y el segundo se inicio con un parcial de 4-0 y un gran juego. Pero los del principado recuperaron sensaciones con tres triples consecutivos, dos de ellos de Okoye, y eso ajustaba el marcador de manera un tanto ficticia (22-29). Después Monbus siguió siendo más consistente en ambas pinturas y el Andorra sufría para anotar, aunque no de tres pues la cuarta canasta del cuarto también fue otro triple y eso le mantenía en la pelea. La segunda mitad del periodo sería más trabada y confusa, con mucha protesta de la grada, pero también con Obradoiro demostrando siempre algo más hasta que Natxo Lezkano paró de nuevo el juego y su equipo se lo agradeció (32-35 en el 8´). En un final tenso y de mucho enrredo el Andorra llegó a ponerse a un punto y al descanso todo estaba muy ajustado (35-38).

En el reinicio la primera canasta fue gallega pero también la primera falta de un Pustovyi que veía la tercera muy pronto y que en la primera había sido una pieza clave. También Starks estaba ganando la partida en la dirección de juego frente a un Howard muy bien marcado y eso se dejaba notar pues Andorra tras mucho tiempo por detrás conseguía ponerse arriba (41-40). Alivió la situación una respuesta en forma de parcial 0-5 con triple y mate de Tinkle, más la tercera falta a Starks, pero ahora todo estaba más justado y sólo el buen hacer defensivo de los compostelanos sería determinante. Al poco Natxo Lezkano metió a un Sornogyi que de nuevo actuó de revulsivo, pero Tinkle estaba imparable y Natxo Lezkano tenía que agotar un tiempo muerto (49-58 en el 6´). Pero su equipo siguió sin ideas y se vio una nueva máxima con el 49-69 tras triples de Scrubb y Álvaro Muñoz. Obradoiro estaba enchufando todos los triples que no había metido hasta este sábado. Al final 51-69.

Con la parroquia andorrana en silencio y el marcador prácticamente sentenciado se antojaba un último acto tranquilo, pero no fue así. Al principio un rápido parcial de 5-0 no inquietó a los coruñeses, que siguieron a lo suyo y en apenas tres minutos Natxo Lezkano paraba el juego tras otra máxima (59-80). Pero después el Andorra apretó con todo lo que quedaba y Moncho Fernández hasta tuvo que pedir tiempo muerto porque el equipo entró en una deriva peligrosa. Los errores graves e incomprensibles se sucedieron sin descanso (77-83 en el 6´) y el equipo santiagués siguió sin reaccionar, dando alas a un Andorra que con su parroquia en trance y ´La Bombonera´ ardiendo empataba a falta de minuto y medio y se ponía arriba a falta de uno (88-86). Entonces tras un triple marrado de Howard, Scrubb cometió falta en ataque en el rebote y Andorra se puso +4 arriba. Entonces Howard sacó una falta de tres tiros y anotó todos obligando a Andorra a no fallar tampoco desde el libre, lo que no sucedió. Finalmente en el último ataque Washington tuvo el triple para llevar el partido a la prórroga, pero no entró y el Obradoiro perdió un partido que tenía más que ganado de manera increíble. A la conclusión 92-89.