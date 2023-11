El madrileño Jorge Martín (Ducati), de 26 años, el gran perdedor-vencedor de la jornada, de este apasionante y vibrante final de campeonato, estaba muy orgulloso de lo realizado y, antes de conversar con los periodistas, envió un tuit al mundo entero: “¡Subcampeón del Mundo! Cabeza alta, sonrisa grande y pensando en el 2024. Os prometo que seré Campeón del Mundo… Porque es mi sueño, porque es mi objetivo, porque es el sueño de mi vida!! Arriba #89!! Hoy empezamos a trabajar!!"

“La verdad es que cualquiera podría decir que es un día de tristeza absoluta, rabia, dolor, todo, pero no pienso decirlo, no, es felicidad lo que siento, después de una temporada dura”, comenzó diciendo el subcampeón del mudo de MotoGO. “He de pensar que estoy en un lugar maravilloso, con un equipo único, rodeado de gente fantástica, y, por tanto, creo que esto solo es el inicio y tengo muchos años para poder seguir peleando por el título”.

“Este año”, siguió explicando el madrileño, “no estaba entre nuestros planes aspirar al título, queríamos ser top-3 y lo hemos conseguido muy por encima de lo previsto. Hemos llevado vivo el Mundial al último día de Valencia y le hemos metido más de 100 puntos al tercero (concretamente 99, a Marco Bezzecchi) y pudiendo ganar el título, sí. Ahora solo me queda seguir trabajando duro para convertir los gritos de ¡sí se puede! De los 83.000 aficionados que nos han animado hoy en el título del 2024”.

"¡Claro que me quedo en Pramac!, si, con todo lo que he hecho, no he convencido a Ducati de vestir de rojo, ya no lo conseguiré nunca" Jorge Martín - Piloto del equipo Prima Pramac Ducati

Martín contó cual era su estrategia. “Tenía planeado, sí, pasar a ‘Pecco’ cuanto antes para ponerme en cabeza, ralentizar el ritmo y que nos juntásemos todos. Pero en cuanto me he pegado a él, las turbulencias me han desequilibrado y he tenido que irme fuera de la pista. Nos hemos llegado a tocar. Y, a partir de ahí, con una media de 30.0, estaba en modo recuperación, pero me he encontrado, sorprendentemente para mí con un Viñales muy peleón, cuando creía (risas) que estaba en mi equipo y, a continuación, cuando he intentado pasar a Marc (Márquez), que ha soltado frenos, me lo he comido. Me sabe muy mal por Marc”.

2024, el año definitivo

“Este es el inicio de mi sueño”, continuó explicando, ya sin la voz entrecortada, sereno, seguro de sí mismo el nuevo subcampeón del ‘team’ Prima Pramac. “El potencial que hemos demostrado este año ha sido fuera de lo común. Confío mucho en mí, en Ducati y, por descontado, en mi equipo. Debo aprender mucho más. Esta pelea por el Mundial me hará mejor y más fuerte y espero conseguirlo para España de vuelta”.

Ni que decir tiene que Martín seguirá, un año más, en el equipo satélite de Ducati, pese a que, si hubiese ganado el título, tenía la posibilidad de dar el salto a la escudería oficial de la firma de Borgo Panigale, como compañero de Bagnaia y sustituto de Enea Bastianini. Pese a existir esa posibilidad, Martín mostró su rechazo a Ducati “pues, si con todo lo que hice el año pasado y éste no me ven vestido de rojo, no creo que pueda ir a ese equipo nunca más”. “Estoy en el mejor sitio de todos y aquí seguiré”, sentenció Martín.

"Yo creía que Maverick (Viñales) estaba en mi equipo y por eso no he entendido tanta resistencia al querer adelantarle"

Eso sí, no quiso olvidarse de su rival de todo el año y nuevo bicampeón, ‘Pecco’ Bagnaia. “Es un gran campeón, perdón, bicampeón, pues ya repetir título es dificilísimo. ‘Pecco’ ha hecho un año fabuloso y cimentó el título en la primera parte de temporada cuando adquirió una ventaja de 60 puntos que, al final, ha sido la que le ha proporcionado el título, con un pilotaje muy maduro y siendo, sí, muy rápido”.

Martín, que como el resto de pilotos de la parrilla de MotoGP, estará el martes en el importantísimo test de pretemporada 2024, es muy cauto con la nueva Ducati. “Habrá que ir con mucho mimo y cuidado. Nuestra moto ya es muy buena y, a veces, como nos ocurrió en la pretemporada última, crees que lo nuevo es mejor y no es así, no. El 2024 va a ser tan duro como este 2023, pues, encima, llega Márquez con una Ducati”.

Y Martín se despidió de todos recordando que su mejor fin de semana lo vivió en Italia, en Misano, “porque logré ganar las dos carreras en su casa, en la casa de Ducati, de ‘Pecco’, en su jardín, allí donde riegan las plantas aquellos dos momentos fueron impagables”.