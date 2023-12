O vindeiro domingo 17 de decembro, a partir das 11.00 horas, celebrarase a carreira popular Sin-Son 10 K, que estará incluída no calendario oficial de probas da Federación Galega de Atletismo. A carreira contará cunha distancia de 10 kilómetros en ruta entre as localidades de Portosín e Porto do Son.

O prazo de inscricións para esta carreira péchase o vindeiro luns 11 de decembro ás 23.59 horas. O prezo da mesma é de 12 euros e poderá realizarse a traves das páxinas web www.sinson10k.com, www.portodoson.gal e nas redes sociais oficiais da carreira. Os premios da proba serán iguais tanto para homes como para mulleres, polo que os gañadores recibirán 500 euros e un trofeo, os segundos de 400 e trofeo, os terceiros 300 e trofeo, os cuartos 200 e os quintos de 100. Tamén haberá premio para os mellores sonenses, recibindo os vencedores 100 euros en material deportivo, os segundos de 75 e os terceiros de 50, quenes terán ata o 31 de decembro de 2023 para facer efectiva a recollida.