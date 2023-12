El Barça se ha plantado en la renovación de Alexia. Desde el club tienen claro que la propuesta que tiene ahora sobre la mesa la futbolista e icono "es la mejor que le pueden ofrecer" y, por ello, las cifras plasmadas en esa propuesta de renovación no moverán ni un euro.

La capitana del Barça no tiene fecha límite para aceptar dicha oferta, y el club está a la espera de su decisión, que no espera recibir en breve. Pese a que desde la entidad dan por finalizada la fase de negociación y confían en que "todo acabe bien" y que Alexia extienda su contrato. En el Barça son conscientes de que a nivel económico "no pueden ni quieren" competir con otras grandes ligas como la Premier League o los contratos que se estilan en Estados Unidos, pese a que desde el club han planteado una "mejora sustancial" del salario de la capitana. El contrato vigente de Alexia data de antes de que fuera Balón de Oro por primera vez en 2021.

El ultimátum es claro por parte del Barça: la pelota está en el tejado de la jugadora. Además de su futuro, Alexia también debe afrontar la lesión que lleva arrastrando desde el partido de fase de grupos de la Champions contra el Benfica el 14 de noviembre. Después de abrir la lata contra el equipo portugués, la capitana empezó a probarse de la rodilla izquierda. Había notado algo. Esa rodilla en la que se rompió el cruzado el año pasado y que la mantuvo apartada del equipo demasiados meses. La que maldijo en incontables ocasiones. De esa rodilla se dolía cuando se acercaba a la banda a hablar con los médicos. Se tocaba justo la parte trasera mientras relataba que había notado un tirón. Finalmente acabó siendo sustituida por precaución al descanso y desde la entidad se comunicó que se trataba de un simple golpe.

Ahora, sin embargo, ha pasado un mes y las molestias de la futbolista no acaban de desaparecer. Alexia sigue de baja y se está sometiendo a un tratamiento conservador que durará los próximos 15 días. Tras ese tiempo y pasadas las vacaciones, si su estado físico no mejora, pese a que desde la entidad "son optimistas", no se descarta ningún escenario como sería pasar por el quirófano.