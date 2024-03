“Hay que respetar la espinillera clásica, ha reducido mucho las fracturas de tibia”

Ramón Cugat Bertomeu (25/08/1950, La Aldea, Tarragona) es un traumatólogo de prestigio internacional, especializado en lesiones de rodilla en el mundo del deporte. En la actualidad pertenece al grupo americano Herodicus, pionero en el estudio de la medicina del deporte, y está ligado a la Mutua de Futbolistas de Cataluña, aunque esto es sólo una ínfima parte de su currículo pues lleva más de cinco décadas dedicándose a la medicina.

Esta semana, el doctor Cugat ha estado en Santiago, una ciudad, como señala, “muy bonita y con un tiempo al que no estoy acostumbrado en Barcelona”, para acudir al I Curso de Formación En Cirugía de Rodilla Para Lesiones de Fútbol y ofrecer en él la ponencia magistral: Prevención de lesiones de rodilla en mujeres futbolistas: ¿Qué sabemos ya y que debemos averiguar en el futuro?.

En ella trató las lesiones en el ligamento cruzado de la mujer en el fútbol, distinguiendo las diferencias entre la mujer y el hombre. Señaló, para empezar, que “la mujer se rompe tres veces más el ligamento cruzado anterior que el hombre”, procediendo posteriormente a explicar los motivos anatómicos, funcionales y hormonales que lo causan. “La musculatura del hombre es más potente que el de la mujer. Vemos que la anatomía, la cadera, la rodilla, el pie... tienen una anatomía diferente y creemos que todo esto hace que se rompa más el ligamento cruzado anterior. También parece que en el hombre, la reacción entre el nervio y el músculo tiene una mayor rapidez que no en la mujer. Entonces, parece que sea otro factor que favorece que se rompa más la mujer que no el hombre. Y luego tenemos un problema que es la menalgia. Aquí hay una gran variación de hormonas y también se cree que deben tener algo que ver porque el hombre no lo tiene, el hombre es más delineado.”.

¿Este tipo de lesiones es cada vez más o menos frecuente?

Parece que con la profesionalización de los entrenamientos, la mujer cada vez va exigiendo un papel más importante en el mundo del fútbol, y también parece que cuanto más profesional es la persona, hay menos lesiones de ligamento cruzado anterior y también aumentan quizás las lesiones de los músculos, un poquito como el hombre, parece que se va ajustando más. El número de lesiones, es probable que vaya a bajar en este futuro, en unos cuantos años, cuando se tenga pues mejor preparada a la mujer.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo?

Creemos que hay varios factores. Unos son los intrínsecos de la mujer o del futbolista, que son la anatomía o la preparación física. Yo siempre les digo que estaremos en forma para jugar a fútbol, no jugaremos al fútbol para estar en forma. Es una frase que repito muchas veces, porque el futbolista tiene que estar muy bien preparado físicamente. Es una de las cosas que nos hace falta: grandes maestros, grandes preparadores físicos, no solamente para los equipos de Primera y Segunda División o los profesionales, sino también para el fútbol base. Estamos necesitados de maestros, de profesores que nos ayuden y de esta forma poder, no digo eliminar al cien por cien, pero sí rebajar el número de lesiones. Luego tenemos el factor extrínseco: la vestimenta que se lleva, los campos de fútbol que estén bien preparados, si son artificiales tienen que estar bien cuidados porque el artificial también necesita sus cuidados bien regados. Aunque aquí en Galicia, como llueve, estarán bien, para que no se clave tanto la bota y se pueda resbalar un poquito más. Mirar que cuando uno juega en campo de fútbol artificial, si un día va a jugar a uno de natural, normalmente tiene que cambiar la tipología de las botas y sus tacos. Luego, pues ya sabemos que hace muchos años se jugaba sin espinilleras y había más roturas de tibia. Desde que están pues no hay tantas, lo cual quiere decir que estos elementos que se usan para prevenir van bien. Creo que todo esto pasa porque tengamos maestros, profesores de educación física que nos enseñen y nos hagan unos programas de reeducación para que evitemos las lesiones.

Algunos profesionales dicen que ya andan cansados. Ahora, por marzo y abril, ya notan la fatiga

Últimamente se está poniendo de moda utilizar espinilleras más cómodas o estéticas que seguras. ¿Vale la pena asumir asumir el riesgo?

Yo creo que ellos se encuentran más cómodos con otras, pero la espinillera clásica nos ha reducido muchísimo las fracturas de tibia. Hay que respetarlas, tanto como la UEFA y la FIFA lo indicaron hace años. Hemos visto que realmente la fractura de tibia ha sido una de las que más ha bajado en el mundo del fútbol base. Los futbolistas se encuentran más cómodos, pero lo que hay que buscar es efectividad, no el que sea más bonito o más cómodo. Hay que evitar la lesión sobre todo.

En el mundo del fútbol los calendarios son cada vez más apretados. ¿Esto favorece la aparición de más lesiones?

Yo creo que sí, porque normalmente los jugadores profesionales dicen, algunos de ellos, que andan cansados. Ahora para marzo y abril llevan cargadas las piernas, ya notan la fatiga. Los preparadores físicos de los clubes tienen que espabilar para que no hayan lesiones, pero normalmente te dicen que no tienen tiempo de entrenar. Solo tienen el tiempo de cuidarse, de mirar de que no estén sobrecargados, porque entre partido y partido tienen que hacer el entreno y muchas veces les cuesta mucho. Dicen que de lo que tienen tiempo es de hacer de recuperación. Y aún así, aquí nos quejamos, pero en la liga inglesa...La lucha que tiene la Premier, luego tienen dos copas, la competición entre una y otra copa los que ganan, luego tienen la Champions, tienen las selecciones, el Mundial cada 4 años, el mundialito de clubes..., Y aparte, siempre que hay que jugar en un sitio o en otro, horas de avión, el uso horario, por todo eso también hay que pensar que también fatiga. Esto ya es cuestión de altas esferas, no somos los médicos, porque aquí ya interviene la FIFA, la UEFA, los campeonatos... Tiene que haber una armonía entre los clubs, entre UEFA, FIFA y los jugadores por descontado, que en definitiva son los que tienen que correr, trabajar y el que a veces se lesiona.

¿Cuáles son actualmente las lesiones de rodilla más frecuentes?

Normalmente, la más frecuente hoy en día está siendo el ligamento cruzado anterior. Y también le acompaña con una frecuencia normalmente de un 53%, de lesiones de los meniscos, tanto el interno como el externo. Esta es la lesión más frecuente. Y luego también tenemos las lesiones del ligamento lateral interno, pero ya no son tan importantes, las del externo y el ángulo posterior externo que sí que son importantes. Yo diría que hay alrededor de unas 3.000, incluyendo la patología del pubis con sus tendones, el aductor, y además también las lesiones de los músculos del recto anterior y de los cipriales.