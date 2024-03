El Compostela encara un duelo decisivo por el ‘play-off’ en el Verónica Boquete

La SD Compostela recibe esta tarde (17.00 horas) a la UP Langreo en el Verónica Boquete con la intención de volver a los puestos de play-off.

Este será el mismo objetivo que el de los asturianos, que llegan al partido en una dinámica similar, o más bien peor, que los santiagueses. Además, con un punto menos en la clasificación.

El equipo dirigido por Javier Vázquez tan sólo ha ganado uno de sus últimos 12 partidos, al Rayo Cantabria hace 4 semanas. Ahora está, sin duda, en peor momento, pues viene de perder contra los dos colistas de la categoría. Primero cayó en el campo de la Arandina, por 2-0, y la semana pasada se confirmó definitivamente la crisis del equipo cuando el Covadonga le asestó un 0-5 en el Nuevo Ganzábal.

Por lo general, el Langreo venía contando con unos números bastante similares a los del Compos en lo que a goles se refiere, aunque el resultado de la pasada jornada ahora sitúa a los asturianos con un goleaverage negativo de -10, mientras el de los santiagueses a día de hoy es neutral (suma 0, con 27 tantos a favor y 27 en contra).

Respecto a la plantilla, el máximo goleador del Langreo es Nané con seis tantos, aunque la estrella del equipo es el centrocampista Iago Novo. “Es un futbolista que aglutina mucho juego y que tiene último pase. Es un jugador que mejora mucho cada jugada”, declaraba el viernes Míchel Alonso al respecto.

En la primera vuelta, los asturianos se llevaron la victoria por la mínima en su feudo gracias a un gol de Keko Hevia en los minutos finales. El Compos buscó el empate hasta el final, intentando aprovechar en el descuento su superioridad numérica por la expulsión de Nacho López, pero murió en la orilla. Esta derrota fue además la primera que sufrió Míchel Alonso como entrenador del Compos en Liga, tras la de Copa, también por la mínima y ante el Tenerife.

Dado aquel resultado, el partido tiene una doble objetivo para los santiagueses, que a pesar de contar con un mejor goleaverage global intentarán remontar el particular contra este rival directo.

La quinta plaza que marca la entrada en los puestos de promoción la ostenta el Rayo Cantabria con 36 puntos, los mismo que la esedé, que recibirá a las 16.00 horas la visita del Pontevedra, por lo que Compos y Langreo estarán pendientes de lo que suceda en Santander aguardando que los de Yago Iglesias les hagan un favor. El filial del Racing, al igual que sus rivales directos, está en un mal momento y lleva cinco jornadas consecutivas sin ganar.

En busca de buenas sensaciones

Otro de los retos del Compos, como viene siéndolo desde hace semanas, es recuperar las buenas sensaciones en el juego más allá del resultado para levantar el ánimo del equipo. Lo cierto es que una victoria, llegase como llegase, multiplicaría las opciones de entrar en play-off, pero desde el propio club señalan que necesitan mejorar en el juego.

“Cuando cogí el equipo hubiera firmado estar en la clasificación que estamos ahora, faltando ocho jornadas. Pero lo que sí que no firmaría son las sensaciones futbolísticas que tenemos ahora”, comentaba esta semana Míchel Alonso en una entrevista concedida a EL CORREO GALLEGO.

Una de las incógnitas que rodea el partido es también el once titular con el que saldrá el Compos, y es que ha ido cambiando continuamente aunque no se hayan visto grandes diferencias en el juego. “No lo hago por tener a todos enchufados, si me funcionara un once jugaría con ese once todo el tiempo, pero si busco cambios es por lo que estoy viendo. Porque no me gusta, no es para repartir minutos ni nada por el estilo, simplemente voy buscando cosas porque lo que estoy viendo no me acaba de convencer”, aseguraba Míchel al respecto.

Lo cierto es que el once tendrá que variar sí o sí respecto a la semana pasada dada la lesión de Euse Monzó y la baja de última hora de Jaime Santos, aunque habrá que ver si, como en las últimas jornadas, el sistema es un 4-4-2 o vuelve a verse algún cambio en este aspecto.

Pese a las dos bajas comentadas anteriormente, la convocatoria también deja la buena noticia de la presencia de Roger Escoruela, que el viernes se ausentó del entrenamiento por un problema de garganta y era duda. Finalmente, estará disponible y todo apunta a que continuará en el once al ser el único lateral izquierdo natural del primer equipo.

La lista de convocados

Los elegidos por Míchel Alonso para recbir al Langreo este domingo son los siguientes: Pato, Brais, Roque, Pep Cababllé, David Soto, Álvaro Casas, Kike Vidal, Roger Escoruela, Jorge Sálamo, Antón de Vicente, Pablo Antas, Samu Rodríguez, Jordan Domínguez, Balsa, Manu Ramírez, Juampa Barros, Parapar, Hugo Matos, David Grande y Manu Barreiro.