O imposto de transmisión de vehículos, unha taxa autonómica que se paga nas operacións de compra de coches de segunda man, baixará do 8 a 3 % a partir de 2024, e eliminarase para os vehículos de 'emisións cero' (eléctricos e híbridos enchufables).

Así o anunciou este martes o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, durante unha visita a un concesionario de venda de coches en Nigrán, na que estivo acompañado polo conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos.

Durante a súa intervención nesta visita, o presidente galego puxo en valor o apoio do seu goberno ao sector da automoción, desde a fabricación até as fases de mantemento ou venda de segunda man, e anunciou esta rebaixa fiscal como medida para xerar "movemento económico" e "estimular" a venda de vehículos usados, que o pasado ano sufriu "unha pequena diminución".

Segundo explicou, a partir de 2024, e así se reflectirá nos orzamentos galegos que entren en vigor a 1 de xaneiro, o imposto autonómico de transmisión de vehículos que se aplica nestas operacións pasará do 8 % (é o tipo que se impón agora á maioría de coches, fóra dos de 'emisións cero' que é menor) ao 3 %. Así mesmo, as operacións de vehículos eléctricos ou híbridos enchufables terán taxa "cero".

Esta rebaixa de case un 60 % neste imposto podería aplicarse nunhas 60.000 transaccións, segundo as estimacións do goberno galego, e Alfonso Rueda sinalou que "merece a pena deixar de facer esa recadación" para que se reactive este mercado e "a xente anímese" a adquirir vehículos de segunda man.

Deste xeito, proclamou, "Galicia convértese na Comunidade Autónoma co imposto de transmisión de vehículos máis baixo", e a esta medida súmanse outras rebaixas fiscais xa aplicadas pola Xunta, como a rebaixa no tramo autonómico do IRPF, no imposto de sucesións, etc. "Os estímulos e rebaixas fiscais sempre son bos, é moito mellor baixar que subir impostos", proclamou o titular do Executivo galego, que sinalou a decisión como unha medida dun "goberno responsable".