La Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade que dirige la ourensana Elena Rivo prevé que la implantación de la cuota cero para autónomos, que Alfonso Rueda adelantó el 23 de octubre y que se recoge en el anteproyecto presupuestario para el próximo año, favorecerá el inicio de actividad para 10.000 personas autónomas durante 2024.

La medida, que está dirigida para aquellos emprendedores que hayan registrado su alta de autónomos entre el pasado 30 de septiembre y el mismo día del próximo año, cubrirá la totalidad de las cotizaciones de estos profesionales en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con el único condicionante de que no estuvieran registrados durante los tres años anteriores.

La puesta en marcha de esta ayuda, que tiene como objetivo aliviar la carga que para el colectivo supone el nuevo sistema de cotizaciones aprobado por el Ejecutivo estatal, supondrá una inversión para el Gobierno gallego de 9,6 millones de euros.

No obstante, no será la única destinada a facilitar el inicio de la actividad económica o profesional de los trabajadores por cuenta propia, y es que Promoción do Emprego mantendrá también las ayudas ya establecidas en el marco del programa de promoción del empleo autónomo, de las que durante 2023 se beneficiaron 3.000 trabajadores que recibieron aportaciones para hacer frente a los gastos derivados de su inicio de actividad. La financiación para esta línea de subvenciones se ve también reforzada en el anteproyecto presupuestario presentado por el Ejecutivo gallego para 2024, ahora en tramitación en la Cámara autonómica, con un incremento del 59,5% con respecto al ejercicio actual hasta alcanzar los 19,3 millones de euros.

De este modo, y según el plan presupuestario para el próximo año que el Gobierno de Alfonso Rueda presentó al Parlamento para su tramitación, la Xunta invertirá en total 28,9 millones de euros para facilitar y apoyar el inicio de su actividad a nuevos trabajadores autónomos en la comunidad, ampliando la cartera de ayudas para responder a las nuevas demandas del colectivo. Una redoblada apuesta por el fomento al inicio de proyectos de empleo por cuenta propia que llega tan solo unos meses después de que organizaciones del sector como ATA o UPTA dieran la voz de alarma sobre la falta de relevo generacional en este ámbito, y que sin duda, económicamente facilitará a los más jóvenes el establecerse como autónomos.

Se mantienen otras ayudas

Paralelamente a la creación y refuerzo de estas ayudas al lanzamiento de propuestas de trabajo autónomo, los presupuestos de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade mantiene otros subsidios dedicados a aquellos proyectos o negocios de trabajo autónomo ya establecidos que según defienden desde el departamento de Elena Rivo “se han demostrado eficaces” y que elevan la inversión de la Xunta para el colectivo de trabajo por cuenta propia hasta los 45 millones de euros.

Así pues, seguirán vigentes durante el próximo año: el programa “Nova Oportunidade”; las ayudas para la puesta en marcha de empresas cualificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica; el bono autónomo; el programa de tutorización; el plan de apoyo a la conciliación o las ayudas para la contratación indefinida del primer, segundo y tercer trabajador.