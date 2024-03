Carlos Slim redobla su peso en Realia, copropietaria al 50% con Carmila del centro As Cancelas

El magnate mexicano Carlos Slim cerró por 137 millones la adquisición de un 15,26% de la promotora e inmobiliaria Realia –copropietaria al 50%del centro comercial compostelano As Cancelas junto con Carmila–, según comunicó en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El empresario compró al fondo de inversión Polygon una participación del 10,26% a través de FCC, compañía de la que controla el 81,5%, y un 5% a través de Finver Inversiones 2020, otra sociedad vinculada al inversor.

En total, según la información aportada al regulador, Slim y las dfiliales que controla parcial o totalmente han adquirido 125 millones de acciones a un precio de 1,10 euros por título. Este precio pactado supone una prima del 3,77%, con respecto al precio de cotización de las participaciones de Realia al cierre de la bolsa en la jornada de hoy.

Carlos Slim entró en el accionariado de Realia en 2015, con la adquisición de una participación del 25% a Bankia por 44,5 millones de euros, una posición que ha ido en los años posteriores ampliando, hasta superar el 75% del capital. Actualmente, según el registro de la CNMV, Control Empresarial de Capital, su sociedad de cabecera, atesora el 77,3% de la promotora. Tras esta nueva inversión, Slim controlará de forma indirecta el 92,3% de la inmobiliaria.

Un año antes de entrar en Realia, el mexicano irrumpió en el capital de FCC, la empresa de infraestructuras fundada por la familia Kopowitz, de la que ya controla el 81,5%. En 2020, comenzó también a comprar acciones de Metrovacesa, la promotora entonces participada solo por Banco Santander y BBVA, con un negocio similar al de Realia. En solo cuatro años, ha ido escalando su participación, hasta convertirse en el segundo máximo accionista, con el 21,2% del capital.

¿Opa de exclusión de Realia?

Tras la compra del 15% al fondo Polygon, Slim atesora una participación de más del 90% en Realia, lo que abre la puerta a que el inversor lance una oferta pública de adquisición (opa), con el fin de realizar una exclusión de bolsa de la compañía. Esta operación permitiría al empresario adquirir todas las participaciones aún en circulación y sacarla del mercado bursátil. Esta opa deberá hacerse a un precio superior a los 1,1 euros por título, si persigue que los accionistas que hasta ahora aún no han vendido, lo hagan.

110 locales en 50.157m²

Con una superficie de 50.157 metros cuadrados, As Cancelas es líder en la zona de Santiago por su importante oferta de establecimientos y servicios, que lo consolidó como el lugar de referencia de encuentro, ocio y compras. Esta área de 110 locales comerciales y 2.300 plazas de aparcamiento gratuito, recibe más de 6.6 millones de visitantes a lo largo del año. As Cancelas destaca por la variedad de tiendas que alberga, entre ellas las de reconocidos operadores como Zara, Springfield, Massimo dutti, Sfera, Primark, H&M, Cortefiel, Carrefour Hipermercados, Burger King, Ginos, Foster´s Hollywood, Vips Smart y Cinesa. Carrefour Property culminó recientemente la ejecución del proyecto de reforma integral del centro comercial, un proyecto que sirvió para convertir el centro comercial en un referente por innovación y sostenibilidad. As Cancelas es copropiedad de Realia y Carmila 50% interest, equity accounted. Financieramente, Equity –Patrimonio Propietario– es el valor económico que una compañía reporta a sus dueños. Equivale a la cantidad que recibirían los propietarios si se liquidaran todos los activos y se pagara toda la deuda de la empresa.