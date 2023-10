El Gobierno sigue combinando su defensa del "derecho de Israel a defenderse" con la necesidad de "diferenciar entre objetivos terroristas y sociedad civil". Así lo ha vuelto a expresas el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para quien además "Gaza tiene que tener garantizados los suministros básicos de agua y electricidad". "La cooperación con la sociedad civil palestina debe continuar", ha concluido en rueda de prensa desde la Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros.

Las exigencias del Ejecutivo español se producen después de que la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, asegurase en una entrevista con El Periódico de España que "suministrar agua y luz a Gaza supone apoyar a Hamás". Según la embajadora, "Hamás es el responsable de la población en la Franja de Gaza" y "el suministro que reciben de Israel de agua y electricidad supone solamente una parte del total que tienen". En bae a ello argumenta que "no se entendería dejar que las cosas continúen igual y apoyar a una entidad que ha masacrado a nuestra población hace una semana. No sería lógico. Suministrar todo eso a la Franja de Gaza supondría que estamos apoyando a Hamás y eso no tiene ninguna lógica".

La posición del Gobierno español es contrapuesta, apostando por la continuidad de la cooperación, incluso bilateral. "También la ayuda europea debe mantenerse. La Autoridad Nacional Palestina es un socio conocido y buen socio con el que se trabaja desde hace tiempo y ni un solo céntimo termina en manos de Hamás", ha zanjado el titular de Exteriores. España está dispuesta a participar en el reparto de la ayuda humanitaria desde el momento en el que esta pueda llegar.

Las diferencias entre el Gobierno español y hebreo sobre este punto se visibilizan en un contexto de tensiones diplomáticas por las acusaciones de la embajadora israelí contra lo que considera declaraciones "inmorales" de "algunos miembros del Gobierno español". El Ejecutivo respondió que no acepta "insinuaciones infundadas" sobre sus ministros.

La delegación israelí, dirigida por la embajadora Radica Radian-Gordon, pidió al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que condene "inequívocamente" las declaraciones (sin citarlas). Albares se ha limitado a volver a enmarcar estas opiniones en el ámbito partidista y no del Gobierno, pues la política exterior la determina su ministerio. "Cualquier responsable político puede expresar libremente posiciones como representante de un partido político en una democracia plena como es España", rezaba el comunicado del Ministerio de Exteriores emitido anoche.

"Gesto inamistoso"

El propio Albares ha querido dar por "zanjado" lo que calificó de "incidente puntual". Con todo, ha reconocido que antes de emitir su respuesta trasladó mediante una llamada telefónica a la embajadora que España consideraba su comunicado "un gesto inamistoso". Al mismo tiempo, según ha relatado el ministro, "le trasladé mi profundo disgusto" por las acusaciones realizadas. Tras ello hubo un compromiso a "seguir trabajando juntos para que la amistad" entre ambos países "se mantenga". El contacto con la embajadora seguirá siendo "permanente", como con el resto de embjadores acreditados en Madrid con la intención de que las tensiones por estas diferencias no escalen ni tensionen las relaciones bilaterales.

El comunicado de la Embajada de Israel advierte de que las declaraciones de algunos miembros del Gobierno "no solo son absolutamente inmorales, sino que también ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías de España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas". Piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que denuncie y condene inequívocamente estas vergonzosas declaraciones".

España lleva desde el comienzo de la matanza de Hamás en Israel, el pasado sábado 7 de octubre, condenando "los ataques terroristas perpetrados por Hamás", según recuerda el Gobierno. La posición "es clara", dice el ministerio dirigido por José Manuel Albares: "condena tajante, exigencia de liberación inmediata e incondicional de rehenes y reconocimiento del derecho de Israel a defenderse dentro de los límites marcados por el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario".

Esta posición es la que ha vuelto a reiterar el ministro de Exteriores, recordando que es clara e inamovible "desde el primer minuto". Una condena rotunda al "ataque terrorista de una organización terrorista contra Israel". El Ejecutivo reclama la liberación inmediata de los rehenes y hace hincapié en el "derecho de Israel a defenderse". Eso sí, advirtiendo que "cualquier acción que se produzca para repeler un ataque terrorista tiene que ser respetando el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario".