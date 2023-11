Pedro Sánchez ha tardado más de 40 minutos en entrar de verdad en su proyecto de gobierno. Para dejar claro cuál es la alternativa a su coalición con Sumar apoyada por el soberanismo e independentismo catalán, vasco y gallego, el líder socialista ha comenzado su discurso en el debate de investidura extendiéndose en los pactos del PP con Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos, presentando al Ejecutivo central como el “único muro” frente a una “ola reaccionaria” que puede “acabar socavando la democracia”. Sentadas las bases, el presidente en funciones, que será reelegido el jueves por mayoría absoluta, ha pasado a centrarse en los avances sociales que proyecta para los “próximos cuatro años”, asegurando que el suyo será un Gobierno “estable”, pese a que no hay una mayoría de izquierdas en el Congreso, y dejando para el tramo final el aspecto más polémico de su investidura: la amnistía negociada con ERC y Junts.

En un argumento que seguro que no ha gustado al independentismo, Sánchez ha defendido el carpetazo judicial al ‘procés’ como el “camino más seguro” para la “unidad” de España. “En Cataluña hay ciudadanos que consideran que estarían mejor siendo independientes. El Gobierno no comparte esa idea. ¿Cómo garantizamos esa unidad? ¿Por la vía de la imposición o por la del diálogo y el perdón? -se ha preguntado el líder socialista-. El PP ya probó la primera vía. El resultado fue la mayor crisis territorial, institucional y constitucional de nuestra democracia. La receta del PP condujo al desastre. Nosotros hemos hecho todo lo contrario: la vía del perdón, del diálogo, de la negociación. Hemos antepuesto la unidad a la fractura”.

La amnistía, como antes los indultos a los dirigentes independentistas, es una herramienta “para que aquellos catalanes que se sienten independentistas piensen que España es también un buen país para ellos”, ha señalado el presidente en funciones durante un discurso en el que ha llevado a cabo relevantes anuncios en el campo social, como el transporte público gratis para niños, jóvenes y parados y la prórroga de la rebaja del IVA a los alimentos hasta finales de junio de 2024.

Los ataques del PP

El discurso de Sánchez, de casi dos horas, ha sido interrumpido en varias ocasiones por las bancadas del PP y de Vox. “Vergonzoso”, han repetido distintos diputados conservadores cuando el líder socialista hablaba de la amnistía, que ha sido, con mucho, el tramo que más interés ha despertado. “Es curioso que todos estaban pendientes de este bloque de mi intervención, pero no paran de hablar”, ha dicho a las formaciones de derecha y ultraderecha el presidente en funciones, que también ha dedicado espacio a dirigirse a los ciudadanos críticos con una medida que está provocando multitudinarias protestas, algunas violentas, en toda España.

“En el interés de España y por la concordia, vamos a conceder una amnistía. Es una medida que pide una parte muy relevante de la sociedad catalana. Puede no ser compartida por muchos ciudadanos. Quiero decirles que respeto enormemente sus opiniones y emociones, pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, por dos motivos de interés general: para consolidar los avances de estos cuatro años y para seguir avanzando por la vía de la convivencia. El problema del PP con Vox no es la amnistía. Es que no aceptan el resultado del pasado 23 de julio”, ha dicho. El carpetazo judicial, por tanto, es para Sánchez un medio para su reelección y también una herramienta para el “reencuentro” con Cataluña.

Los avances sociales

La amnistía ha ocupado casi 20 minutos del discurso de investidura, en una sesión que continuará por la tarde con el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. La mayor parte del tiempo de la intervención de Sánchez, sin embargo, ha estado destinada a dos objetivos. Por un lado, a defender los avances sociales de los últimos cuatro años (revalorización de las pensiones, aumento de las becas, subida del salario mínimo y reforma laboral, entre otros) y los que están por venir en esta legislatura que ahora empieza. Por ejemplo, junto al transporte público gratuito a determinados colectivos y la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos, la reducción de la jornada laboral y la aprobación de un nuevo estatuto de los trabajadores.

El segundo gran pilar del discurso ha estado centrado en denostar la única alternativa posible a su coalición con Sumar: un Gobierno del PP con Vox dentro o fuera de él, algo que Feijóo intentó con su investidura frustrada de finales de septiembre. "O la democracia responde proporcionando seguridad o el sentimiento de inseguridad se va a convertir en rabia, que se convertirá en propuestas que acaben socavando a la propia democracia -ha alertado Sánchez-. Me refiero, como es obvio, a las propuestas de formaciones de ultraderecha que cuestionan la democracia y los derechos humanos, que descalifican a la ciencia, que niegan el cambio climático, que desprecian la cultura, que atacan al diferente. Pero también me refiero a esas ideas que acaban por parasitar a los partidos de la derecha tradicional. Este es el dilema al que se enfrenta el mundo y también la disyuntiva a la que se enfrenta España. Tenemos que elegir".