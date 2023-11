El PSOE mueve ficha. El grupo parlamentario socialista ha decidido registrar en solitario la ley de amnistía esta tarde en el Congreso, según ha podido saber este diario de fuentes parlamentarias. De forma presencial y minutos antes de que cerrase el registro de la Cámara alta. Algunos socios parlamentarios como EH Bildu y BNG reclamaban más tiempo para poder analizar la norma y hasta ERC pidió perfilar aspectos "técnicos de la norma" para sumar su firma. Según alegan fuentes de la formación republicana, su intención pasaba por modificar el texto para asegurar la inclusión de las causas relacionadas de terrorismo con Tsunami y los CDR, que según el texto quedarían excluidos de la amnistía si hay sentencia firme. Sin embargo, el acuerdo con Junts pasaba por registrar la norma antes de la investidura y los socialistas han optado por tomar la iniciativa y no esperar más.

Ni siquiera se ha consensuado esta iniciativa con Sumar. Fuentes parlamentarias del socio de coalición reconocen que se enteraron del registro unilateral por parte del PSOE a través del propio Congreso. Otras fuentes socialistas explican que estuvieron esperando la firma de ERC durante la tarde, con el compromiso de registrar hoy la norma, y que minutos antes del cierre del registro no la confirmaron, por lo que optaron por dar el paso en solitario. Otras fuentes parlamentarias del grupo socialista alegaban durante la tarde su resistencia a modificar el texto en los términos propuestos por el PSOE, al menos antes de iniciarse la tramitación.

ERC ha declinado firmar por ahora la ley alegando problemas de "rigor" y "seguridad jurídica", informa Quim Bertomeu. Según indican fuentes republicanas, el partido no ve claro que la norma garantice que la causa del Tsunami Democràtic y la de los CDR acaben dentro del perímetro de los amnistiados. Son las causas en las que sobrevuela el delito de terrorismo. La portavoz de los republicanos, Raquel Sans, ha explicado que son estos "flecos jurídicos y técnicos" los que hacen que no haya su aval a la norma. Pese a esto, esta mañana aseguraba que la investidura no tenía peligro de "descarrilar".

Fuentes de la dirección republicana señalan que el registro en solitario por parte del PSOE no supone “una catástrofe”. La norma aún no está aprobada, recuerdan en ERC, y puede ser sometida a cambios durante su tramitación. El voto a favor de Sánchez en la investidura, por tanto, no se encuentra en peligro.

El PNV, por su parte, revisó la ley de amnistía y en líneas generales se mostró "de acuerdo con el texto que se le ha hecho llegar". Sin embargo, fuentes del grupo jeltzale explican que no han firmado la proposición de ley "porque las partes negociadoras no lo han requerido". Todos los socios avanzan que, pese a no incluir su firma en la norma, no pondrán obstáculos para su aprobación en el Congreso, que está garantizada.

El PSOE se ha negado de modificar el texto, como reclamaba ERC, tanto por no estar de acuerdo con los cambios propuestos como por sus prisas para dejar registrada la norma antes de la investidura sin asumir más demoras. Fuentes parlamentarias explican que ahora se abre el proceso de tramitación, aunque todavía falta la calificación de la Mesa del Congreso, y que los socios tendrán tiempo para marcan posición con la admisión a trámite, primero, y el periodo de enmiendas, después. Lo que no logra el PSOE con esta decisión, por tanto, es garantizar un proceso sin sobresaltos, con todos los socios actuando en bloque y rechazando la posibilidad de incluir enmiendas.