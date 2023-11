El PP asegura que "no se hizo ningún ofrecimiento" al PNV en los contactos que los dos partidos mantuvieron antes de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El vicesecretario general, Esteban González Pons, y principal negociador con los grupos en ese periodo, afirmó que "como el PNV no se sentó con nosotros, no pudimos ofrecerles nada". Fuentes de Génova niegan también que pusieran encima de la mesa el Ministerio de Industria a los nacionalistas vascos, tal y como publica 'El Correo Vasco'.

La noticia surge después de que el portavoz parlamentario en el Congreso, Aitor Esteban, afirmara durante su turno de intervención en la investidura de Pedro Sánchez que "algún día contaría lo que el PP les ofreció hace dos meses". En ese momento, el hemiciclo se revolucionó. Pero en el PP guardaron silencio hasta que González Pons lo negó todo. También aseguró que el grupo vasco "no quiso ni sentarse", pero Feijóo sí tuvo una reunión personal con Andoni Ortuzar, presidente del PNV, el pasado 7 de septiembre en Madrid. En aquel encuentro, según confirmaron ambas partes, los nacionalistas reiteraron que no apoyarían la investidura del popular. Hubo alguna conversación después, y también Cuca Gamarra se vio con Aitor Esteban en la Cámara Baja.