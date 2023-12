El PP exige que el Gobierno recule en varias de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno y aprobadas en el decreto anticrisis, el último del año, si quieren contar con su voto afirmativo cuando llegue la convalidación al Congreso. La posición la trasladó la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez, tras la reunión del comité de dirección este miércoles. Al mismo tiempo que comparecía Pedro Sánchez, en el PP insistían: esperarán a conocer con “exhaustividad” todas las medidas del decreto pero solo se plantean apoyarlo si se mantiene el IVA de la luz y el gas en los niveles actuales y no se acometen las subidas paulatinas previstas. También insisten en que esa bajada se aplique a la carne, el pescado y las conservas, junto al resto de alimentos básicos.

“Vamos a exigir que esa bajada del IVA es una necesidad. No entendemos la falta de sensibilidad con las familias que peor lo pasan y el afán recaudatorio en un momento en el que hay un récord de recaudación. Estudiaremos con concreción el real decreto, pero nuestro posicionamiento es claro”, zanjó Fúnez.

El PP lleva meses insistiendo en que la bajada impositiva de la cesta de la compra, en plena crisis inflacionista, debía extenderse a la carne, el pescado y las conservas porque, entre otras cosas, los alimentos “han subido un 30%” y, eso, dicen los conservadores, obliga a tomar medidas de alivio. Igual que hizo Juan Bravo, el responsable económico de los conservadores, Fúnez recalcó la necesaria deflactación del IRPF para las rentas medias y bajas, garantizando que la subida de precios no se coma la capacidad económica de las familias.

Los populares volvieron a sacar pecho de que las medidas “copiadas” al PP han surtido efecto, teniendo en cuenta que durante meses el Gobierno se negaba a bajar el IVA de la luz y la electricidad, y finalmente accedieron a esa medida durante todo el pasado año. Sánchez avanzó una subida escalonada de la fiscalidad sobre la energía hasta recuperar, poco a poco, los niveles previos al estallido de la crisis energética. Es decir, hasta recuperar el IVA al 21%. En el año 2024 el IVA de la electricidad subirá al 10%, mientras que el de gas natural se situará en ese nivel durante los tres primeros meses del próximo año.

El PP también insiste, en todo caso, en mantener la reunión con las dos vicepresidentas económicas, María Jesús Montero y Teresa Ribera, en los próximos días para intentar influir en ese decreto. La posición, en todo caso, no cambiará: exigen esas bajadas de impuestos o no contarán con su voto. En realidad, el Gobierno está atando los votos de sus socios, por lo que no necesitarían a los populares.

La crítica del PP sobre las medidas que no discriminan se vuelve a repetir. En Génova ven con malos ojos que se comience una subida paulatina del IVA de la luz y la electricidad y, sin embargo, se acuerde extender la gratuidad del Cercanías a toda la población. “Es decir, que le suben la luz a los que menos tienen y bajan el transporte gratuito a quienes más tienen”, reprochó Fúnez.

Será este jueves cuando Alberto Núñez Feijóo haga el tradicional balance del año como líder de la oposición. El mismo día en que se vota la moción de censura en Pamplona que permitirá a EH Bildu acceder a la alcaldía con los votos del PSOE, y mientras el presidente del Gobierno visita Irak.