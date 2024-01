El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha bendecido públicamente este sábado a Pere Aragonès como candidato de la formación para tratar de revalidar la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones al Parlament de Catalunya. Junqueras, tal como avanzó El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, ha dado formalmente su apoyo al actual líder del Govern en el Consell Nacional de ERC celebrado en el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

Si bien dichos comicios no tienen por el momento fecha fijada todavía -apuntan al "próximo año", es decir, principios de 2025, según se ha referido el recién ungido futuro cabeza de lista- los republicanos han querido dejar ya claro cuál será su candidato para disipar toda duda sobre posibles diferencias internas. Aragonès ha agradecido la confianza y le ha devuelto a Junqueras el guante, augurando que "en las páginas [de la historia de Catalunya] de mañana habrá páginas gloriosas escritas por Oriol Junqueras". Ambos dirigentes han exhibido y paseado, ante las cámaras y la militancia, sintonía.

Los republicanos han escenificado este sábado la proclamación oficiosa de Aragonès como su candidato. Junqueras, sobre el que habían circulado especulaciones de que valoraba presentar ya en los próximos comicios su candidatura para presidir la Generalitat, ha despejado toda duda. "Hoy es un día de alegría y de reafirmar nuestras convicciones. [...] Para mí es un honor y un orgullo presentaros al actual y estoy convencido de que al futuro presidente de la Generalitat de Catalunya", ha declarado, señalando a Aragonès.

Hasta este sábado Junqueras no se había descartado públicamente como posible candidato a la presidencia de la Generalitat. Dicha posibilidad dependía, entre otros, de los ritmos de la futura ley de amnistía, ya que actualmente sobre el presidente de ERC sigue pesando una inhabilitación temporal para cargos públicos. Y el propio Junqueras ha dado públicamente por hecho que tendrán "dificultades" para aplicar la norma, al menos a corto plazo, ante la ya anunciada oposición judicial. En ese sentido, no está claro todavía si Aragonès se acabará midiendo o no en los próximos comicios con el expresident Carles Puigdemont, como cabeza de cartel de Junts.

Junqueras ha querido destacar especialmente la gestión económica de su antiguo pupilo al frente durante estos tres años de la Generalitat. Y ha enfatizado, por el siguiente orden, que Catalunya se encuentra actualmente en récord de inversión extranjera, exportaciones y trabajadores ocupados. "Si estas circunstancias se dieran con otro Govern habría quien lo recordaría cada día", ha afirmado durante su discurso.

Objetivo: hacer posible un referéndum

Después de la intervención de Junqueras frente a la militancia de ERC le ha tocado el turno a Aragonès, que ha agradecido como un "honor y privilegio” ser propuesto de nuevo como candidato a la presidencia de la Generalitat. "Querían acabar con un liderazgo [en referencia a Junqueras] y les han salido unos cuantos", ha declarado, a la vez que ha prometido "seguir ofreciendo victorias" a Catalunya.

El actual president ha celebrado la confianza del partido para "completar en una segunda legislatura la obra de Govern". Durante sus primeros tres años como president valor el haber puesto "el país al día después de años de recortes", en referencia velada a las presidencias convergents de Artur Mas. "Hoy tenemos unos servicios públicos mucho más fuertes, pero hemos de seguir trabajando para hacerlos todavía mucho más fuertes", ha añadido.

Y en el terreno de la independencia, Aragonès ha reiterado que su prioridad durante los próximos años es lograr pactar con el Estado un referéndum de autodeterminación para Catalunya. "Hemos forzado al Gobierno de la represión a la negociación. Primero hemos conseguido la libertad de los presos políticos, luego supresión de la sedición y ahora la amnistía. Nos decían que todo eso era imposible. Y el referéndum, que también nos dicen que es imposible, lo haremos posible", ha declarado Aragonès.

El candidato 'in pectore' de ERC para los próximos comicios le ha devuelto el guante a Junqueras, augurando que en un futuro será él el candidato de los republicanos a la presidencia de la Generalitat. "Hoy unos asumimos una parte de la tarea, pero en las páginas de mañana habrá páginas gloriosas escritas por Oriol Junqueras", ha declarado Aragonès ante los suyos. También haciendo referencia a la actual secretaria general del partido, Martra Rovira, residente en Suiza desde los hechos del 1-O.