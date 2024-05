Díaz pide a Sánchez reconocer al Estado palestino este martes en el Consejo de Ministros

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reclamado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que España reconozca al Estado palestino el martes en el próximo Consejo de Ministros.

Así se ha pronunciado en un acto electoral de Comuns en el Palau de Congressos de Tarragona, con la candidata a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach; la portavoz en el Congreso, Aina Vidal; la cabeza de lista por Tarragona, Yolanda López, y el diputado del Parlament Joan Carles Gallego.

"No dejemos transcurrir un día más. No hay ninguna causa que justifique que nuestro país no reconozca al Estado de Palestina", ha asegurado Díaz, que reconoce a Sánchez trabajos para avanzar en este reconocimiento bilateral y la implicación de otros países en el mismo.

También ha pedido que los problemas de los políticos no se conviertan en los problemas de la ciudadanía, alegando que genera desafección, y ha añadido que "está bien que el presidente del Gobierno haya parado", en alusión a los cinco días de reflexión que se tomó para pensar sobre su continuidad en el cargo tras la denuncia a su esposa, Begoña Gómez.

"Gobernar mejor"

Díaz ha insistido en que debe llenar de contenido esa pausa: "Nos han votado para gobernar mejor, no solo para parar a la derecha y que Abascal fuera vicepresidente", tras lo cual ha señalado que gobernar también quiere decir reducir la jornada laboral sin una reducción salarial.

"Vamos a derogar la 'Ley Mordaza'. Ya iba en el acuerdo anterior y no fuimos capaces. Ya no hay excusas", ha reclamado la dirigente de Sumar, que ha tachado a la oposición de vil y destructiva y ha reiterado que ha llegado el momento de derogar esta norma.

Los toros son "maltrato animal"

"El alma del Gobierno de España, la imaginación, casi, si me permitís, la pasión, humildemente, la aportamos un poco nosotras", según Díaz, que se ha mostrado sorprendida que se cuestione la decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de suspender el Premio Nacional de Tauromaquia.

Ha sostenido que es una decisión que se tenía que haber tomado hace mucho tiempo: "Los toros, sin lugar a duda, son una forma de maltrato animal", y ha añadido que España es un país un poco más normal tras esta decisión.

Al principio del acto, el representante de la Comunidad Palestina en Catalunya Ahmed Ibrahem ha subido al escenario y ha entregado a la vicepresidenta segunda una bufanda palestina.