Hasta 6.800 viviendas se podrán beneficiar de las ayudas a la mejora de la eficiencia energética para que sus propietarios puedan ahorrar en las facturas de la luz o el gas y, a la vez, cuidar el medio ambiente. El Consello de la Xunta aprobó ayer ampliar en un 80% la partida destinada a subvencionar este tipo de actuaciones, lo que supone un aumento de 30 millones de euros, hasta los 66,4 millones, con lo que se triplica la cuantía del año pasado. Fue el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el encargado de detallar los acuerdos adoptados en la reunión, en ausencia del presidente Alfonso Rueda, que tras presidir el Consello se desplazó a Pontevedra para asistir al pleno de constitución de la Diputación Provincial. Según Calvo, la decisión de ampliar las ayudas se adopta “por la elevada demanda” detectada, tras recibirse 650 peticiones desde la apertura del plazo para presentar las solicitudes, el pasado 16 de junio.

En su reunión de ayer, el Consello también dio luz verde a la puesta en marcha de un programa de detección precoz del VIH en los servicios de urgencias de los hospitales gallegos. Calvo señaló que, si bien la inciencia de la infección en Galicia se sitúa por debajo de la media estatal, con 6,45 casos por cada 100.000 habitantes, frente a 10 casos por cada 100.000 habitantes, la Xunta quiere “seguir mejorando en la detección del VIH lo antes posible”. El nuevo plan será voluntario, para mayores de 16 años y se ofrecerá a las personas que presenten síntomas compatibles con la infección. “El objetivo es que, desde el diagnóstico, no pasen más de 21 días hasta que empiezan a recibir tratamiento”, explicó.

El Consello también evaluó una memoria que confirma “la progresiva recuperación de usuarios del transporte público tras la pandemia”, con más de 2,3 millones de servicios al año y un aumento del 33% en el número de viajes entre junio de 2021 y junio de 2022. El número de viajeros no escolares se multiplicó por 8, hasta los 600.000.

Calvo afea que la alcaldesa de Santiago no vaya a la Ofrenda: “No tiene sentido”

El vicepresidente primero cuestionó la decisión de la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, de no acudir a los actos religiosos de la Ofrenda al Apóstol del 25 de julio. “No tiene sentido. Ella ya no es la ciudadana Goretti. Es la alcaldesa de todos los compostelanos”, afirmó Diego Calvo, para quien la regidora debería “respetar los símbolos de su ciudad” y participar “en todo tipo de eventos que tengan que ver con el Camino de Santiago y la Catedral”, lo que, para el conselleiro de Presidencia, supondría una muestra de respeto con la propia ciudad. A preguntas de los periodistas, Calvo incidió en que Sanmartín, como cualquier alcaldesa, “debe ser capaz de situarse por encima de sus convicciones personales”, sobre todo cuando se “prefiere una manifestación nacionalista” que un evento tan trascendente como el del 25 de julio. Por otro lado, el vicepresidente primero lamentó los actos incívicos que protagonizaron varios turistas en los últimos días en la Praza do Obradoiro y otras zonas de la ciudad. Calvo hizo un llamamiento a la responsabilidad para evitar “cualquier comportamiento que pueda poner en peligro la Catedral y su entorno”, los principales reclamos para visitar Santiago.