“Realizar un tratamento de diálise non implica únicamente a realización do mesmo, senón que tamén existe un desgaste físico. Hai moitos pacientes que teñen, ademais, un desgaste que vén dado polo tempo que pasan no transporte. Sabemos de xente que ten que facer dúas horas e media de viaxe antes e despois de recibir o tratamento”. Son palabras de Alfredo Saborido, coordinador de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades de Riñón (Alcer) en la provincia de A Coruña, quien explica que a todo esto se suma la edad media de los pacientes que necesitan diálisis: ”A maioría teñen máis de 70 anos".

Alcer presentó esta semana, durante la celebración de 53 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología en Palma de Mallorca, un estudio realizado a más de 5.000 pacientes de trece provincias españolas, entre ellas las cuatro gallegas. Los datos extraídos del mismo reflejan que Galicia es la autonomía con mayor dispersión geográfica de entre las analizadas, con más de un 65% de los pacientes que se tienen que desplazar a otra localidad para recibir el tratamiento de hemodiálisis o de ser atendidos en su hospital de referencia. “Hai persoas que se están levantando ás catro da mañá para poder ir a dializarse ás sete” Alfredo Saborido - Coordinador de Alcer A Coruña Sobre estos datos, Saborido señala que la comunidad gallega tiene una dispersión geográfica “moi grande” y, es por ello, que también se perciben diferencias notables dentro del propio territorio. Con todo, puntualiza que, al menos en el caso gallego, “sería necesario facer un matiz das áreas metropolitanas”. “Xente de Oleiros ou de Cambre que deben ir ata A Coruña non teñen que facer un gran traslado. Pero claro, hai doentes da Costa da Morte, de Fisterra ou Carnota, que teñen que desplazarse moitas veces á Coruña, porque en Cee non hai prazas suficientes”, detalla. El progresivo envejecimiento poblacional está disparando a los pacientes con enfermedades crónicas, entre ellas las renales (ECR), lo que supone un reto tanto para la sanidad pública como para los servicios sociales. Reflejo de esta tendencia al alza es que, según los datos recopilados por los nefrólogos en su anterior congreso anual, las ECR aumentaron a nivel estatal un 30% en la última década. Más de 150 personas se forman en enfermedad renal de la mano de la Federación Alcer Galicia “Isto fai que teñamos moitísima poboación e que as empresas de ambulancia optimicen as rutas ao máximo”, explica Alfredo Saborido, que pone como ejemplo pacientes que se desplazan de Narón a Ferrol para recibir el tratamiento y hacen recorridos “de máis dunha hora”. “Hai persoas que se están levantando ás catro da mañá para ir a dializarse ás sete”, asegura. El coordinador de Alcer en A Coruña apunta que para poder reducir esta problemática sería preciso actuar en dos líneas. Por una parte, Saborido considera necesario “achegar máis os centros de diálise a determinadas poboacións” que no cuentan con una unidad cerca de la localidad. Así las cosas, cree que es precisa “unha optimización do servizo de transporte”, algo que “é unha reivindicación que levamos presentado diferentes tipos de proxectos dende hai máis de 12 anos”. Diferencias por provincias Mientras que A Coruña y Ourense se sitúan a la cabeza, superando en el caso de la ciudad herculina la media gallega –al tener que desplazarse siete de cada diez personas que reciben diálisis–, la provincia de Lugo tiene el segundo mejor resultado de las trece provincias analizadas en este estudio. “A situación de Lugo é distinta, hai moita dispersión, pero alí Alcer organiza as viaxes en taxi”, puntualiza.