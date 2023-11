Nunha velada única, o afamado actor Viggo Mortensen mergullouse no mundo da poesía galega, recitando con mestría no marco do xa prestixioso ciclo Poetas Dei(n)versos. Nunca antes nos seus 15 anos de existencia o ciclo tivera que emitir invitacións para un recital, pero esta vez as 530 entradas dispoñibles esgotáronse en cuestión de minutos.

Acompañado polo poeta mariñeiro Xosé Iglesias, quen tamén cativou ao público cos seus versos no Ágora, Mortensen compartiu o escenario cun galego de Cee nun encontro poético que transcendeu fronteiras. Sen a presenza de premios Nobel nin escritores de renome, a forza da comunidade poética foi a protagonista indiscutible da noite. O ciclo Poetas Dei(n)versos, que deu voz a poetas de diversas partes do mundo, uniu nesta ocasión a un galego e a un estadounidense criado en Arxentina. Mentres Iglesias falaba do mar, Mortensen exploraba a súa infancia a través dos seus versos. A velada, marcada por aplausos e ata por sons de baleas, destacou tamén por un poema crítico dedicado a Javier Milei, recentemente elixido nas eleccións arxentinas. Viggo Mortensen, recoñecido mundialmente polo seu papel como Aragorn en The lord of the rings, sorprendeu gratamente o público ao recitar un dos seus poemas en galego, cunha tradución a cargo de Yolanda Castaño, a mente detrás de Poetas Dei(n)versos. Castaño revelou que, a pesar da súa formación como actor, Mortensen sempre cultivou a súa paixón pola escritura, a música, a fotografía e a pintura, sendo a poesía a súa vocación artística máis duradeira. Durante o recital emotivo, Mortensen asinou exemplares do seu último libro, Ramas para un nido, compartindo cos asistentes o seu amor pola poesía. "Hai que protexer a poesía dos poemas, e dos poetas sobre todo", expresou Mortensen ante o micrófono, deixando unha reflexión que ecoou no Ágora. Mentres Xosé Iglesias revelaba a súa admiración por Manuel María e compartía obras inspiradas na pandemia e o mal tempo, os asistentes levaban consigo un recordo indeleble de presenciar a Mortensen recitar en galego: "Cando volvas esta noite, estarei durmido". Unha experiencia poética que quedará gravada na memoria de todos os presentes.