O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo en valor onte a relevancia que teñen as conexións ferroviarias, xa desde a primeira liña que se puxo en funcionamento en Galicia, entre Cornes e Carril, para o avance social e económico da comunidade autónoma. Así o sinalou durante a súa participación nunha homenaxe aos traballadores do ferrocarril, enmarcado nos actos de conmemoración do 150 aniversario da chegada do tren a Galicia e que tivo lugar na sede da Asociación Compostelana de Amigos do Ferrocarril de Santiago.