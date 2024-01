A candidata do BNG á presidencia dá Xunta, Ana Pontón, asumiu este mércores un programa de dez compromisos de Goberno para "cambiar ou rumbo" da comunidade e lograr "a maior transformación e ou maior avance de Galiza en 40 anos". Foi nun acto "no corazón" de Santiago de Compostela, a Praza do Obradoiro, onde apuntou que Galicia está "nun momento decisivo" no que "o cambio é imparable". A cidadanía, dixo, "está en disposición de abrir un tempo novo, a facer historia dando a Galicia, por primeira vez, unha muller presidenta coas mans libres".