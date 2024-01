El Ejecutivo gallego en funciones aprobó ayer, a propuesta de la Consellería de Mar, una serie de ayudas extraordinarias y directas por valor de 4,4 millones de euros dirigidas a cofradías y mariscadores para paliar gastos básicos del sector debido a la alta mortandad registrada por los bivalvos este año debido, según los servicios técnicos de la Xunta, a la baja salinidad en los bancos marisqueros por unas precipitaciones en la vertiente atlántica que superaron los 1.000 litros por metro cuadrado entre el 15 de octubre y el 16 de noviembre.

Alfonso Rueda dio a conocer ayer tras la reunión del Consello da Xunta la puesta en funcionamiento de este amparo económico para el sector del mar, que llega en plena precampaña del 18-F y tras la manifestación del pasado domingo ‘En defensa do mar’, en la que participaron más de un centenar de colectivos para solicitar a la Xunta un estudio interdisciplinar e independiente sobre el estado de las rías, planes de saneamiento y regeneración, la regularización del protocolo de desembalses, cobertura económica y el control de la importación de mariscos, además de criticar la gestión realizada por el Ejecutivo autonómico del vertido de pélets del Toconao.

Según explicó el líder del Gobierno gallego, estas ayudas, que la Xunta afrontará con fondos propios, buscan “garantizar la sostenibilidad de la actividad marisquera” y “contribuir a compensar la caída de los ingresos económicos del sector” tras la pésima campaña del pasado año. De esta manera, según la Xunta, los mariscadores podrán afrontar costes básicos de su actividad como el pago de la cuota de la Seguridad Social que han de sufragar, independientemente del rendimiento de su actividad pesquera.

Tal y como detalló Alfonso Rueda, de ellas se beneficiarán los 7.061 profesionales que tienen el ‘permex’ en vigor, con un ingreso de 550 euros per cápita que la Xunta definió en base al pago medio que los mariscadores realizan por su cotización. No obstante, para cobrarla los extractores deberán demostrar que entre octubre y noviembre no alcanzaron con el fruto de su actividad cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en la actualidad en los 600 euros al mes, que situarían el límite en los 3.000 euros. Además aquellos que se estuviesen beneficiando durante este periodo de otras prestaciones, como la baja o el cese de actividad, deberán aportar documentación que demuestre que de forma combinada con los ingresos por marisqueo, no alcanzan el nivel ya citado.

Zona catastrófica

Por otra parte, Alfonso Rueda reiteró la solicitud de la Xunta al Gobierno central de que declare las áreas afectadas como ‘zona catastrófica’. Un reconocimiento que “daría lugar a beneficios fiscales y de otro tipo de ayudas económicas”, explicó el jefe del Ejecutivo gallego, que afeó a la Moncloa que en la respuesta ante esta problemática “ni está, ni se le espera”.

En este sentido, la Administración autonómica avanza que tiene previsto aprobar en el corto plazo otra línea de ayudas extraordinarias y directas para contribuir a paliar las pérdidas de ingresos durante el mismo periodo del pasado año de las entidades asociativas del sector.

Un nuevo ejercicio presupuestario de protección para el sector que supondrá un desembolso de aproximadamente 400.000 euros que llegarán a un total de 67 cofradías y otros colectivos que representan el marisqueo en Galicia.