Ferrol: a mellor oferta turística para esta semana

Ferrol ofrece unha ampla gama de opcións para os residentes locais e turistas que desexen explorar a cidade durante a Semana Santa recollidos nun folleto informativo.

“Esforzámonos por reunir unha ampla oferta de actividades de lecer, que van desde visitas guiadas ao Arsenal, Navantia, o cuartel de Dolores e o Castelo de San Felipe, ata paradas obrigadas en praias e miradoiros, así como degustacións da nosa gastronomía”, explica a concelleira de Turismo Maica García.

Os turistas tamén terán a oportunidade de descubrir o “Ferrol secreto” a través dunha visita aos centros históricos da Madalena e Ferrol Vello que desentraña os segredos da súa historia, arquitectura ilustrada e modernista.

Para participar nas visitas guiadas, é necesario inscribirse previamente a través do sitio web https://ferrolguias.com ou ben enviando un correo electrónico a info@ferrolguias.com. A tarifa é de 12 euros por persoa, con entrada gratuíta para menores de 10.

Ofrécense a maiores outras opcións para explorar o litoral de Ferrol, parte da Costa Ártabra, a través de tres roteiros diferentes con Galifornia Tour Beach, con prezos que oscilan entre 35 e 50 euros.

A oferta compleméntase con exposicións na Fundación Exponav e os museos Naval e da SGHN, así como con exhibicións de artistas locais no Centro Cultural Torrente Ballester e a oficina de turismo da Praza de España. O folleto tamén destaca a galería de arte Serán e as exposicións ‘Expo 24 Terra’ e ‘Vira-Vidas’ no Ateneo, xunto coa exposición de fotografía ‘A vida lenta’ en Afundación.

No eido musical, destaca o III Ciclo de música Sacra na concatedral de San Xiao e o V concerto sacro “As Sete Palabras de Cristo” na igrexa de San Francisco.

Como novidade, este ano realizarase unha alfombra floral na Praza de Armas, onde a Semana Santa e as cinco confrarías serán as protagonistas, a cargo do grupo Cidae-Galicia.

Ademais, do 27 ao 31 de marzo, no peirao de Curuxeiras, celebrarase a festa do marisco, organizada por APFSC e a Confradía de Pescadores, para dar a coñecer os produtos da ría con esta celebración gastronómica.

Para facilitar os desprazamentos durante as procesións e as visitas turísticas, o Concello de Ferrol proporcionará servizos de autobuses lanzadeira e city-tren de forma gratuíta.