Pedrosa: "Me sigue apasionando hacer disfrutar a la gente"

Es toda una celebridad. Puedo asegurarles que el Dani Pedrosa actual, el Dani Pedrosa 2.0, no tiene nada que ver con aquel Pedrosa apocado, sereno, casi mudo, discreto, que caminaba por el ‘paddock’ con zapatos de gamuza y, en la pista, se peleaba contra pilotos, no solo mayores que él sino mucho más grandes, mucho más corpulentos.

Pedrosa, que durante años peleó por conseguir el título grande y en tres ocasiones lo acarició con sus manos, correrá este fin de semana su gran premio nº 299, de los que ha acabado en el podio la friolera de 153 veces, es decir, en el 50% de los casos se ha subido al ‘cajón’, ganando 54 veces. Y lo hará en Jerez, uno de sus circuitos preferidos, ante decenas de miles de seguidores, a los mando de esa poderosa KTM, que está lanzando al estrellato al joven Pedro Acosta (GasGas) y que él mismo ha desarrollado hasta instalarla en la cima de MotoGP.

Buscando la excelencia

Cuando le preguntas por qué sigue compitiendo aunque sea esporádicamente, es decir, cuando recibe alguna invitación de la organización y, sobre todo, lo hace a un nivel prodigioso, el ‘tri’ campeón señala que lo que le mueve, en todo lo que hace, “es conseguir la excelencia; simplemente, no me gusta hacer las cosas mal. No me gusta hacer las cosas de cualquier manera. En todo lo que hago doy todo lo que tengo dentro”.

Pedrosa, cuya aportación al proyecto KTM-GasGas ha sido ampliamente elogiada por los 1.400 habitantes del ‘paddock’, que reconocen su exquisito tacto y experiencia para mejorar la moto austriaca, agradece a su fábrica el cariño y reconocimiento que le ofrecen en el día a día.

“Es evidente que, aunque tú des tu 100 por 100, no siempre salen las cosas como tú quieres, como lo intentas o te propones”, siguió explicando Pedrosa, de 38 años, a El Periódico, del mismo grupo editorial que este medio. “En el caso de KTM, el equipo está muy, muy, implicado, valora mucho mi aportación y, en ese sentido, les estoy muy agradecido. Y, luego, está, por descontado, la oportunidad que te ofrece poder correr en uno de los grandes premios de casa para hacer feliz a la gente, a tus seguidores, a los aficionados a las carreras. Eso, si no eres piloto, no puedes entenderlo. Y, en ese sentido, mientras me sienta fuerte y este motivado no desaprovecharé las oportunidades que me ofrecen las carreras de hacer felices a mis fans, pues es evidente que cada vez me quedan menos oportunidades como esta. Me sigue apasionando hacer disfrutar a la gente”.

Cuando le sugieres que el Pedrosa 2.0, el actual, no tiene nada que ver con el muchacho que empezó a correr y a ganar, Dani se sincera y reconoce que, efectivamente, él también ha notado el cambio y, por descontado, está muy agradecido de haberlo conseguido.

“Las personas nacemos con una misión y, durante la vida, uno tiene que encontrar cual es su misión y cómo progresar en ella. Y, sí, no nacemos aprendidos, ni sabemos hacer las cosas bien. Jamás seremos perfectos y, por tanto, uno tiene que conocer sus limitaciones e irse puliendo a medida que pasan los años. Y en eso estoy”, comentó con suma amabilidad.

"Tras mi retirada, reflexione mucho sobre lo que había hecho y lo que quería hacer. Y, sí, ahora me siento muy feliz con mi trabajo y conmigo mismo, lo que no significa que antes no lo estuviera. Pero, sí, he cambiado. Nadie nace aprendido"

Pedrosa reconoce, finalmente, que ese cambio, a mejor, a más simpático, a más hablador, a más cómplice, a más participativo en todo lo que hace referencia al Mundial de motos, es fruto de mucha reflexión y, sobre todo, de unas ganas tremendas de ser mejor en todo.

“Tras mi retirada, he tenido un tiempo en el que he madurado mucho”, siguió contando a El Periódico en la sala de prensa del circuito de Jerez. “He reflexionado sobre mí mismo, sobre cómo hice las cosas y cómo quiero hacerlas en mi nueva actividad. Y, poco a poco, voy aplicándome cosas que he aprendido, que he visto, que me van bien, que me reconfortan personalmente y, sí, me siento mucho mejor. Me siento bien, lo que no significa que antes no me sintiera mal, no, no, pero la respuesta a todo lo que me he planteado durante los últimos años es muy bonita”.