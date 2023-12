O mellor plan para despedir 2023 en Santiago pasa, como non, por tomar as doce uvas na praza do Obradoiro ao pé da Catedral e ao son das badaladas da Berenguela. A festa dará comezo ás 23.00 horas con música e baile na praza, onde coma cada ano tamén haberá cotillón e uvas que se repartirán de balde entre todas as persoas que se acheguen a recibir o Aninovo á praza máis emblemática de Compostela.

Pero a festa xa comeza antes, pola tarde, a partires das 17.00 horas, terá lugar a Carreira de San Silvestre, na que se realizará un percorrido de 5 km. A derradeira proba atlética deste ano na cidade, terá a saída na avenida Xoán XXIII, tal e como sinala o Concello, e a meta estará na rúa de San Francisco, pasando antes, como non podía ser doutra maneira pola praza do Obradoiro.

Más de 1.000 figuras y 77 años de antigüedad: el Belén Familiar de Conxo

Uno de los belenes familiares más antiguos de la ciudad celebra su 77º aniversario. El Belén Familiar de Conxo cuenta con más de 1.000 figuras, algunas de ellas móviles, así como con varias piezas decorativas, puntos de luz, murallas, agua... que permiten recrear un amplio abanico de escenas bíblicas. Para verlo, solo hay que acercarse a la ruela de Torrente 6-8, en Conxo. Los domingos y festivos abre de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00. horas.

Maquillaxe de festa de fin de ano para os máis pequenos

Entre as 12.00 e as 13.30 horas, a praza do Obradoiro acolle unha actividade dirixida aos máis pequenos da casa, trátase dun un taller de maquillaxe moi especial, pois está pensado para prepararse para a festa de fin de ano e dirixido á cativada menor de 4 anos. As crianza deben ir acompañadas dunha persoa adulta. Tamén se realizará no espazo infantil do Mercado de Nadal. É de balde, ata completar capacidade.

DJ Maefield pincha esta noche en el Riquela

Javier Otero, más conocido como DJ Maefield será el encargado de poner la música esta noche en el Pub Riquela para dar la bienvenida al año 2024. Natural de Vilagarcía de Arousa, DJ Maefield ha frecuentado diversas cabinas del territorio gallego, lo que le ha granjeado una psicología de pista capaz de enfrentarse a cualquier club, desde el más urbano al más tecnófilo. La fiesta en el Riquela comienza a la 1.00 horas de la madrugada y la entrada es gratuita hasta completar aforo.