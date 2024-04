Pista Catro Produtora de Soños leva ás 18.30 desta tarde ao Auditorio de Galicia -avenida Burgo das Nacións- a Gran gala do circo, un espectáculo de variedades coordinado pola compañía compostelá no que un feixe de artistas locais e vidos doutras terras preparan unha festa para gozo do público grande e miúdo con todo tipo de acrobacias e malabarismos e con entradas a tan só 3 euros. Con este evento celébrase o Día Internacional do Circo.

O musical ‘Dumbo’ esta tarde no Teatro La Salle

Ás 17.00 desta tarde o Teatro La Salle -praza San Xoán Bautista, 1- chega a Compostela o agardado musical para toda a familia Dumbo. Un divertido espectáculo “cunha gran posta en escena e voces en directo” para falar da inclusión e de temas como “o acoso que sofren os que son diferentes”. E por este valor da diferenza Dumbo é o protagonista, “cremos que non existe un personaxe mellor para falar sobre o bullying”, comentan dende Candileja. As entradas están á venda por 15 euros en ataquilla.com.

Interactividade cuántica no CGAC

Salto cuántico é unha escultura interactiva que conta con tres módulos móbiles e intercambiables. Tomando a súa estrutura das primeiras computadoras dos anos 40 componse de tótems contemporáneos sobre rodas que permiten actualizacións constantes que fan dela “unha escultura aberta no espazo cuántico”. Unha obra coral na que autoría se esvaece nas formas que da instalación. Pode visitarse no CGAC -rúa Valle-Inclán, 2- de 11 a 20h.

A Banda municipal trae os sons do Mediterráneo

Coma cada domingo chega ao Teatro Principal -rúa Nova, 21- a Banda de Música Municipal de Santiago de Compostela (BMSC) para interpretar un novo concerto integrado no ciclo Postais. Desta volta trátase do programa Dende o Mediterráneo e contará coa presenza de Carlos Sancho Cantus, director convidado e gañador do II Concurso de dirección BMSC Xoan Montes.

A Banda municipal interpretará composicións dos autores valencianos Manuel Palau -Coplas de mi tierra-, Miguel Asins Arbó -Anem!- e Andres Valero -Polifemo- e mais do italiano Giacomo Puccini -La bohème-. Como é habitual o concerto comeza no Principal ás 12 horas e a entrada é de balde mais é necesario retirala con anterioridade ou ben en liña ou no despacho da Zona C de martes a sábado.