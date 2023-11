La sorprendente noticia de la ruptura de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas tras casi un año y medio de matrimonio ha continuado generando numerosas reacciones. Una de las controvertidas ha sido la de José Antonio Corradini, el padre biológico de la artista con el que no mantiene el contacto desde hace más de 26 años, que se pronunció con unas palabras bastante desafortunadas en 'Socialité': "Fue una cosa por convenio".

"Ella necesita escalar en niveles sociales y necesitaba alguien con apellidos", aseguró Corradini en el programa de Telecinco, añadiendo que la cantante "estuvo, está y estará enamorada de David Bisbal".

Este lunes, 'Así es la vida' ha tratado este tema con una Sandra Barneda que se ha puesto de parte de la cantante tras estas palabras: "Todo mi apoyo por las palabras tan crueles que ha pronunciado su padre. Me parece de las peores cosas que he escuchado".

Tratando este tema, la presentadora explotó muy indignada contra Antonio Montero después de que defendiese al padre de Chenoa, protagonizando un tenso momento en pleno directo: "¿Pero quién es malo? El padre dice lo que piensa y el que va a preguntarle ya sabe como piensa el padre".

"Antonio simplemente digo que un padre que no se ha hecho cargo y que no conoce a su hija…", empezó diciendo la presentadora, siendo interrumpida por Antonio Montero con repreguntas como "¿Y para qué le preguntan?" y "¿Para qué lo ponemos?": "Es que no hay una mala pregunta, hay una mala respuesta de toda la vida, Antonio. Preguntar es libertad de expresión".

"Un padre que no la conoce, que no se ha hecho cargo y cuando su hija debe estar pasando, lo haya dejado ella o no lo haya dejado ella, por un momento muy jodido que diga que se casaba porque necesitaba ascender socialmente me parece una mamarrachada", aseguró Sandra Barneda muy indignada.

Aunque el periodista intentó seguir en su línea, Barneda también continuó siendo mi tajante en su opinión: "El hecho de que nunca haya hablado bien de su hija, no le exime de ser y seguir siendo un mamarracho y un impresentable. Me da igual si le preguntan".

"Es que parece que no seas padre, yo no soy madre, pero te lo juro aunque tengas una mala relación con tu padre sigue siendo tu padre y te afecta mucho. Desde aquí Chenoa, Sandra Barneda, te envío un abrazo", sentenció Barneda antes de cambiar de tema.