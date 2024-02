'El ministerio del tiempo' vuelve a estar de actualidad a un motivo opuesto a su regreso a RTVE. La BBC ha anunciado esta semana el inicio de producción de 'The ministry of time', una serie cuyos personajes y sipnosis son similares a la ficción creada por Javier Olivares, siendo calificada por muchos como un posible calco de la española.

“'The ministry of time', un departamento gubernamental recién creado, está reuniendo a 'expatriados' de toda la historia en un experimento para probar la viabilidad de los viajes en el tiempo. El comandante Graham Gore (oficial de la fallida expedición ártica de 1845 de Sir John Franklin) es una de esas figuras rescatadas de una muerte segura, junto a un capitán del ejército de los campos del Somme, una víctima de una plaga del siglo XVII, una viuda de la Francia revolucionaria y un Soldado del siglo XVII", asegura la nota de prensa de BBC sobre la sinopsis de 'The ministry of time'.

"Los expatriados se ubican con enlaces del siglo XXI, conocidos como "puentes", en improbables pisos compartidos. Gore tiene que aprender sobre la vida contemporánea desde cero: desde los viajes aéreos hasta la guerra industrial, desde el feminismo hasta Spotify, desde el cine hasta la plomería interior; y deberá negociar la convivencia con la ambiciosa mujer moderna que le sirve de puente. Después de un comienzo incómodo, la pareja comienza a encontrar placer y consuelo en la compañía del otro, desarrollando una relación que es a la vez tierna, intensa y profundamente poco profesional; y los expatriados, a la deriva en una nueva era, forman amistades que los fundamentan y apoyan en el solitario siglo XXI, donde han sobrevivido a todos los que conocieron y amaron. Cuando una conspiración más profunda en el Ministerio comienza a revelarse, el puente debe considerar lo que hará a continuación. ¿Salvará o sacrificará a los inadaptados exiliados que tanto le importan?", concluye la sinopsis.

El drama está basado en la novela homónima de Kaliane Bradley, autora que debutará en el mundo editorial con esta obra, y que está adaptada a la televisión por la guionista Alice Birch ('Normal People', 'The End We Start From', 'Dead Ringers'). La ficción contaría con seis capítulos producido por A24, compañía responsables de series como 'Beef', S'uch Brave Girls' y 'Dreaming Whilst Black', entre otras.

Reacciones de RTVE y Javier Olivares

Las reacciones al supuesto plagio de 'El ministerio del tiempo' por parte de la BBC no se han hecho esperar. Por un lado, Javier Olivares, creador de 'El Ministerio del Tiempo', se ha manisfestado a través de las redes sociales tras conocerse el anuncio de 'The ministry of time' por parte de la televisión de Reino Unido: "Sin cortarse ni un pelo".

"Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con 'El Ministerio del Tiempo'. Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar. No sé... Digo yo, eh...", ha asegurado el creativo en un tuit.

"Imaginaos que hay una quinta temporada de 'El Ministerio del Tiempo' y llega la BBC y nos denuncia por plagio. Se cerraría definitivamente el círculo", ha comentado Olivares de modo irónico en otro tuit.

Por otra parte, la cadena pública no se quedará de brazos cruzados ante este anuncio, según ha desvelado a través de sus redes sociales: "RTVE solicitará explicaciones a BBC sobre el anuncio que realizó sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses".

"Ni RTVE ni la productora de 'El Ministerio del Tiempo' han otorgado ninguna licencia a BBC ni a productoras para su adaptación", aseguró la cuenta oficial del departamento de comunicación y participación de RTVE en Twitter (ahora X).