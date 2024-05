'El Intermedio' celebró este jueves su 18º aniversario en laSexta. Lo hizo con un especial en directo desde el Florida Park de Madrid, que contó con la participación del equipo habitual del programa e invitados del mundo de la música, el cine, la televisión y la política. Además, Pedro Sánchez tampoco quiso perderse el cumpleaños del longevo formato.

En un momento del especial, Wyoming se planteó su continuidad al frente del programa con un guiño al presidente del Gobierno: "He decidido que me voy a tomar cinco días de reflexión". "El lunes compareceré ante los españoles para revelar si me quedo o si os digo a todos: '¡Hasta luego, Lucas!'. No insistáis, no intentéis presionarme", aseguró.

Fue entonces cuando Sánchez apareció en pantalla para dirigirse al presentador: "Un momento, un momento Wyoming. ¿Solo llevas 18 años al frente de 'El Intermedio' y ya te quieres marchar? No le veo ningún sentido. Aún te quedan muchos servicios que prestar, así que nada de irse. Si sigo yo, seguimos todos.

"Si es por lo de los viajes del Imserso no te preocupes, estarán ahí esperándote cuando llegue el momento. Olvídate y ponte a trabajar. Y dentro de 18 años ya volveremos a replantearnos tu continuidad. Hasta entonces, muchas felicidades a ti y a todo el equipo", finalizó el líder del Ejecutivo en la grabación.

"Por un momento pensé que venía a pedirme derechos de autor", bromeó Wyoming a la vuelta del vídeo: "¿Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, me empuja a quedarme? Él, que no quería presiones. ¿Y a mí qué?". "Le tomo la palabra antes de que nos mande otro vídeo diciendo lo contrario, como si esto fuera la amnistía", dejó caer antes de comunicar su decisión de seguir conduciendo el mítico formato de laSexta.