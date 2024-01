Habitualmente repartidos en septiembre, coincidiendo con el comienzo de otra tradicional temporada televisiva, los Emmy se entregan este año en enero debido a los percances de la doble huelga de Hollywood. El actor y cómico Anthony Anderson (protagonista de 'Black-ish') relevará al divertidísimo Kenan Thompson como anfitrión de la ceremonia, que tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles y podrá verse en España en la madrugada del lunes al martes, a las 2.00 h., en Movistar Plus+. Aquí repasamos las opciones de las series con un mayor número de nominaciones.

'Succession' (27 nominaciones)

¿Se puede no despedir a lo grande a la mejor serie de los últimos cinco años? Seguramente no. Si hemos de tomar los Globos de Oro, al menos por un año, como antesala no solo de los Oscar, sino también de los Emmy, su gran victoria parece cantada.

Solo hace unos días, los sindicatos de directores y actores reafirmaban la reputación de este icono de HBO otorgándole, respectivamente, cuatro y cinco nominaciones en sus propios premios, más que a ningunas otras series.

'The last of us' (24 nominaciones)

Tras la lluvia de galardones para 'Juego de tronos', los Emmy ya no parecen aquejados de fantafobia (o alergia esnob al fantástico), pero la tentación de despedir 'Succession' a lo grande podría dificultar las cosas a esta aventura de supervivencia en el apartado de mejor drama.

Dicho esto, arrasó en los Emmy creativos y no solo en categorías de las llamadas técnicas, sino también de interpretación: Storm Reid (Riley, casi más que amiga de Ellie) y Nick Offerman (Bill, el survivalista que baja sus defensas ante el forastero Frank) fueron reconocidos como mejores intérpretes invitados.

'The White Lotus' (23 nominaciones)

El divertido drama de Mike White obtuvo cuatro Emmy creativos, entre ellos el de mejor casting de serie dramática, lo que los dos años anteriores derivó en premio a mejor serie dramática. ¿Es la amenaza más seria para 'Succession'? En casi todas las quinielas, desde luego, aparece como segunda favorita.

El clímax de los Roy ha barrido en nominaciones para intérpretes principales, pero este enredo siciliano domina en las de los secundarios, con cinco actrices y cuatro actores nominados.

'Ted Lasso' (21 nominaciones)

La optimista comedia futbolística se fue de vacío de los Globos de Oro, pero no debemos olvidar que cuenta con nueve nominaciones en categorías interpretativas y, sobre todo, que la academia televisiva suele gustar de poner el piloto automático.

No sería nada de extrañar un tercer Emmy consecutivo a mejor serie cómica, más teniendo en cuenta que se supone que esta es su última temporada.

'La maravillosa Sra. Maisel' (14 nominaciones)

Rachel Brosnahan (Midge Maisel) ya se llevó el Emmy en 2019 y Alex Borstein (la aguerrida mánager Susie Myerson) en 2018 y 2019: ¿se las da por premiadas? ¿O hay que hacer el gran homenaje final a estas composiciones, dado que esta serie también ha acabado?

Por desgracia, su excelente recta final no fue lo suficientemente comentada y celebrada en prensa, lo que todavía sigue importando.

'The Bear' (13 nominaciones)

Ya lleva cuatro Emmy creativos, entre ellos el de mejor casting de serie de comedia, lo que en los últimos años, con excepción de la anterior edición, ha significado también el premio a mejor comedia.

Antes de empezar a decir que Jeremy Allen White, alias Carmy, no debería ganar a mejor actor por una temporada tan coral, recordemos algo: por esas cosas de los calendarios de elegibilidad (entraban las producciones estrenadas entre junio de 2022 y mayo de 2023), lo que los Emmy valoran este año es la primera temporada de 'The Bear' y no la segunda.

'Bronca' (13 nominaciones)

Buena bronca se armaría si 'Bronca' no obtuviera el Emmy a mejor serie limitada, como prensa y público espera y quiere.

Tampoco extrañaría (en absoluto, de hecho) ver recoger premios a Steven Yeun por su contratista deprimido y a Ali Wong por esa mujer de negocios que empieza a desmontar su propia vida supuestamente perfecta.

'Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' (13 nominaciones)

Aunque tiene el mismo número de nominaciones que 'Bronca', poco se habla de ella como líder en cualquier categoría.

Evan Peters merecería premio por su composición del llamado 'carnicero de Milwaukee', a la vez cortante y llena de matices dolorosos; en 2023 le sirvió para ganar un Globo y estar nominado en los premios del Sindicato de Actores.

'Miércoles' (12 nominaciones)

De sus doce nominaciones, la más lógica es la de Jenna Ortega a mejor actriz protagonista de serie de comedia.

La antigua chica Disney se involucró al máximo en la reelaboración (es otra realidad, época, edad) del personaje de Miércoles Addams; incluso la coreografía convertida en sensación viral fue cosa suya.

'Barry' (11 nominaciones)

Acabó la misma noche que 'Succession' y algunos nos atrevemos a señalarla como una serie igual de memorable. Era el relato oscuramente cómico, imbuido de aires muy Coen, del intento de redención de un exmarine convertido en asesino a sueldo.

Merece ganar a mejor comedia (aunque cada temporada fuera más amarga que la anterior) y Bill Hader, su cocreador, a mejor actor, director o guion de comedia.

'Solo asesinatos en el edificio' (11 nominaciones)

Compartir el protagonismo de la serie puede estar perjudicando a Martin Short y Steve Martin, ya que los votos pueden estar dividiéndose y no llegando a traducirse en premio para ninguno de los dos.

Votantes dubitativos, no vuelvan a dudarlo: Short está dando aquí el mejor espectáculo, un constante juego de equilibrios entre la comedia más física y la emoción sincera.