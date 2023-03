EL PASADO MARTES, se celebró el día de la escucha. En este día se quiere poner la atención en la necesidad de escucha que tiene la sociedad española. Cada vez más se tiene constancia del elevado número de personas que están solas, soledad no deseada. En algunos casos esa soledad no es física, las personas se sienten solas, aunque estén con otras personas dado que nadie las escucha y aprecia. Son un cero a la izquierda.

Igualmente es creciente el número de personas que padecen alguna enfermedad mental, ya sean depresiones, ansiedad, ideas suicidas o cualquier otra. Respecto a la salud mental hay varios prejuicios que conviene desechar dado que no ayudan a las personas con problemas. Mencionemos algunos de ellos. Se cree que las personas con depresión no la superan porque no ponen de su parte y si salieran con amigos o hicieran deporte saldrían. Esto es falso. Uno de los síntomas de la depresión es la incapacidad de sentir placer. Cuando decimos a una persona deprimida que se distraiga o que haga cosas y se anime, le hacemos sentirse peor e incomprendida, porque ya habrá intentado hacer esas cosas pero sin conseguir salir de donde esta.

Otro prejuicio es pensar que las personas con enfermedad mental grave son más agresivas. Los estudios sobre el tema concluyen que la agresividad de una persona con trastorno grave es la misma que una persona sin ello. También es falso que las personas con trastornos mentales son más creativas. La creatividad es independiente de la enfermedad mental. Por el contrario, una persona con trastornos graves puede ser tan productiva y eficaz en el trabajo como cualquier otra, sobre todo si tiene las condiciones adecuadas. Además, el trabajo le ayuda en la recuperación de su enfermedad. Las personas afectadas, si reciben el tratamiento adecuado, pueden mejorar y llevar vidas completamente plenas. La sociedad puede y debe contribuir a promover una buena salud mental a la población, favoreciendo su integración y eliminando prejuicios erróneos

Las personas sanas tienden a pensar que a ellas no les pasará. Sin embargo, los problemas de salud mental no entienden de edad, cultura, sexo o situación económica y son más comunes de lo que se piensa. Los niños y adolescentes también pueden padecer una enfermedad mental. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cuatro personas del mundo padecerá una enfermedad mental a lo largo de su vida.

No es cierto que si se padece algún trastorno es porque se consumió drogas o por no cuidarse. El consumo de drogas esta considerado como un factor que puede precipitar el inicio de una enfermedad o empeorar sus síntomas, pero no siempre es su causa primaria. La mayoría de las personas afectadas se cuidan y no consumen drogas. No debemos culpabilizar a las personas por haber desarrollado la sintomatología que presentan.