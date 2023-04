EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO es un conocido libro de Víctor Frankl en el que hace un estremecedor relato de los campos de concentración. En esos años, él sufrió en carne propia lo que significa una existencia desprovista de todo, desnuda con la excepción de la vida misma. Como psiquíatra y prisionero, el autor nos habla sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y los sufrimientos y descubrir una verdad profunda que orienta y da sentido a la vida

La sociedad actual ha perdido las tradiciones. Las tradiciones marcan las actuaciones socialmente aceptadas y al no conservarlas, las personas no saben como comportarse. Por eso muchas hacen lo que otros hacen o lo que otros dicen que haga, cayendo en el conformismo o en la sumisión. La frustración por no saber el sentido de la vida hace que las personas dirijan sus deseos o al dinero o al placer. Esa frustración, invade al hombre con un vacío existencial que se manifiesta en un tedio.

Igual que no hay dos personas iguales, cada única es única e insustituible, el sentido de su vida es también único, difiere de una a otra. No es una formulación abstracta, teórica, sino el sentido de la vida de cada persona cada día. Cada uno tiene su misión y cometido que hacer cada día. Esta tarea es única y por ello no puede ser sustituida por otra para realizarla.

No es el hombre quién pregunta por el sentido de la vida sino la vida es quién le pregunta a él, y él es quién debe comprender esto, respondiendo con su propia vida y desde ella misma. Víctor Frankl nos dice que la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular.

El creer que el hombre es responsable y capaz de descubrir el sentido de su vida, implica que la verdadera meta de la existencia humana no es la autorrealización por sí misma. El mundo tampoco puede considerarse como expresión de uno mismo, ni un mero instrumento para la autorrealización. Si fuese así el mundo sería muy pobre. Se menospreciaría lo que realmente es.

Ser hombre implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de sí mismo, ya sea para encontrar a otro ser humano, para alcanzar sentido o hacer algo de valor. Cuanto más se olvida uno de sí mismo, ya sea por una causa o por amor desinteresado, se vuelve más humano y al revés, cuanto más quiere autorrealizarse más se le aleja porque esta verdaderamente es el cumplimiento del sentido de la vida. En ese sentido la autorrealización es la consecuencia de la trascendencia, de trascender fuera de uno mismo.

Otro modo de descubrir el sentido de la vida es el agradecimiento por los dones de la existencia, ya sea por la profundidad de la naturaleza, por la belleza de obras humanas o por el amor de otras personas. También el sufrimiento puede llevarnos a descubrir el sentido de la vida no como valor en sí, sino aceptándolo y superándolo.