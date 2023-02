El presidente del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, lanzó ayer duras críticas contra el anuncio por parte de Raxoi de que tiene intención de llevar a la Xunta de Goberno Local de este mismo lunes la cesión a la administración autonómica de una parcela de 4.000 metros cuadrados, situada entre las avenidas Mestre Mateo y de Barcelona.

Tras reclamar al alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, “que deixe de mentir aos cidadáns”, le instó en declaraciones a este periódico a “que deixe de facer o ridículo, que non pense que nos pode tratar como parvos e que non diga que vai facer nuns meses todo o que non fixo nos últimos anos”, y añadió que “é público e notorio que non se pode publicar un acordo que non está firmado, algo que ademais é ilegal, e desgrazadamente xa tivemos nos últimos tempos bastante con cousas que rozan o ilegal”.

En lo que se refiere a la parcela para el aparcamiento del entorno del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago que aliviaría las dificultades a las que se enfrentan los usuarios del CHUS para estacionar en las inmediaciones, el también candidato popular a la alcaldía compostelana invitó a Bugallo a que en vez de azuzar y tensar las relaciones con la administración autonómica, trabaje de forma inteligente por el bien de la ciudad, instando a la Xunta a que “comece o estudo de mobilidade da área, e que desde Raxoi empecen facer algo que depende deles, como é asumir o control de tráfico desa zona, instar a baixar as tarifas do aparcadoiro subterráneo e contar mentres con parcelas de alivio no entorno do hospital”.

Borja Verea insistió en que el alcalde “non pode levar ante a Xunta de Goberno Local un acordo que non está nin pechado, nin firmado polo cesionario da parcela”, y dijo estar tremendamente sorprendido por la pretensión de Raxoi publicada este mismo sábado en este periódico, aludiendo a que el próximo lunes se llevaría la propuesta para la construcción de un nuevo parking de pago en las inmediaciones del Clínico, con el que se pretenden contribuir a solucionar en gran medida los problemas de aparcamiento que padecen casi a diario los usuarios del centro hospitalario santiagués, ocho de cada diez de los cuales se estima que proceden de fuera de la capital gallega.

Pese a que Concello y Xunta admiten la urgencia de poner en práctica este proyecto, por ahora no han llegado a un acuerdo sobre el compromiso que debe adquirir cada una de las administraciones ni los pasos a seguir, y ni siquiera hay convocada una reunión entre el alcalde y el conselleiro de Sanidade para abordar este tema.