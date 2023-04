Coincidiendo con un domingo luminoso y con unas temperaturas muy agradables, fueron numerosos los vecinos que aprovecharon la jornada de ayer para disfrutar de un paseo por la ruta del Berce do Sar, recientemente abierta al público y que discurre por la antigua curtidoría, pudiéndose observar varios molinos, algunos de ellos ya restaurados.

Para la restauración de esta senda se ha contado con los fondos Edusi de la UE dentro de la operación denominada Iniciativa Urbana Sostible de Patrimonio Natural e Emprego, con un presupuesto de 328.159 euros.

Tiene una distancia total de 11,88 kilómetros, se calcula que el tiempo estimado para cubrirla por completo es de aproximadamente unas tres horas y conecta con la de Brañas do Sar en el Multiusos Fontes do Sar.

Entre los ciudadanos que la recorrieron ayer, el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, quien destacó de esta iniciativa que “se trata de conectar as diferentes sendas que fomos facendo ás marxes do Sar e do Sarela, coa meta clara de facer un enorme cinturón verde que percorra as marxes de ambos ríos e permitan aos composteláns e compostelás seguir coñecendo Santiago”.

Explicó asimismo que “esta ruta vén a sumar o enorme itinerario que impulsamos neste mandato que é o Xiro dos Montes”, y añadió que “agora, unha vez finalizados os traballos, teremos que ver a maneira de dinamizar e popularizar o desfrute destas rutas entre a cidadanía, que é certo que algún xa as está usando, pero desde o Concello podemos impulsar rutas guiadas ou andainas que den a coñecer a enorme riqueza dos diferentes lugares polos que pasan os itinerarios, ao tempo que promovemos hábitos saudables”.

En concreto, la ruta do Berce do Sar resulta fácilmente accesible, puesto que su elavación máxima es de 335 metros, con una elevación mínima de 175 y un ascenso de 280 metros, mientras que el descenso es de unos 439 metros.

El paseo arranca en el nacimiento del río Sar, con fuentes en una zona arbolada que queda atrás para atravesar los túneles de la autopista y proseguir el camino peatonal hasta llegar a una zona de prados en Amio. Desde allí, la ruta pasa cerca de una antigua curtidoría que, según los datos de los que se dispone sobre la misma, estaba ya en funcionamiento en el año 1805, si bien en este momento únicamente se puede ver alguna canalización y algún muro de fábrica.

Las pasarelas sobre el río permiten al senderista serpear entre las variedades de caminos para, una vez en Carballa, poder observar de cerca un par de molinos. Se trata del de Carballa, que mantiene la rueda de moler, y el de Cuarteis, que conserva las piedras de moler. Más adelante aparecen partes del molino de Teixos, que fue trasladado en 1927 por la construcción de la vía férrea.

En la zona de Paredes hay importantes elementos de interés, como el molino de Ponte, en buen estado de conservación, y luego el de Mañoca y la curtidoría del Viso, en peor estado, pero en la que se observan parte de los antiguos secadores y edificaciones levantadas en 1821.

Siguendo por esta ruta se llega al molino de Vieiro y, ya en el Multiusos, discurre por un trayecto de una gran importancia etnográfica relacionada con la arquitectura del agua.

Lavaderos, presas y puentes, entre los que destaca el de Sar y la Colexiata de Sar, del siglo XII y declarada en 1895 monumento nacional. Entrando en Conxo hay dos molinos, el de Micas y de Parceiros, y el lavadero de Pontepereda, para alcanzar el Bosque del Banquete de Conxo y culminar la senda en Torrente.