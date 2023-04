La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) tiene intención de recurrir la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal ( PXOM) aprobada a finales de febrero. El cambio en el planeamiento supone en la práctica el veto a la actividad turística en pisos ubicados en hasta 276 calles de la ciudad. La portavoz del colectivo en Compostela, Estrella Ferreiro, subraya que irán a los tribunales por mostrarse en absoluto desacuerdo con el cambio.

Ferreiro critica también que no se les haya tenido en cuenta en el proceso de aprobación porque asegura que “tras insistir durante mucho tiempo, el Concello nos recibió dos veces, pero eso no es lo mismo que convocarnos para tenernos en cuenta porque la realidad es que no se nos ha tenido en cuenta para nada”.

El pasado 16 de febrero, el Concello aprobaba la modificación con el apoyo de Compostela Aberta, la abstención del BNG y el voto en contra del PP. Con la medida —que el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, calificó como la “más importante del mantado”— se pretendía ordenar la proliferación de este tipo de viviendas en la ciudad. Su número podría llegar hasta las mil, entre las que están inscritas en el registro habilitado por la Xunta y las que funcionan totalmente al margen de la legalidad.

La normativa veta esta actividad en la zona afectada por el plan especial de protección de la ciudad histórica y también en sus zonas próximas, un total de 276 calles. En ellas sólo podrán operar dos meses al año, pero todavía hay que regular esta posibilidad.

En el resto de la ciudad, por norma general, sólo se podrán ubicar en los bajos o primeras plantas. Además, en las denominadas como zonas sensibles los edificios deberán contar al menos con seis plantas de uso residencial para garantizar que una de cada seis viviendas como máximo pueda ser destinada a ser VUT. En esta categoría se incluye la mayor parte del Ensanche, pero también barrios como Vite, Fontiñas, el entorno más próximo a la avenida de Lugo e incluso la rúa de San Lázaro. Hacia el sur también estaría afectada la calle de O Restollal, la de García Prieto o la de Santa Marta de Arriba.En el resto de barrios, como parte de Santa Marta o Conxo o zonas de As Cancelas, se mantiene la obligación de situarlos en bajos o primeros, pero ya pueden ubicarse en edificios de menor altura.