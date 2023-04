Libros, danza, circo y retos entre artes, en la agenda de abril de la Cidade da Cultura

Danza, circo, humor, música, libros y diferentes retos artísticos hilan el arco de actividades de la Cidade da Cultura en abril, con potencial para llegar a mucho público, y más si este referente cultural de Santiago no se limitara a tener un bus cada hora. Yendo a propuestas recientes, Fitotario: Invernadoiro interactivo, intervención artística de Macarena Montesinos en las Torres Hejduk, es una original reivindicación medioambiental perfecta para combinar esa visita con el paseo por exposiciones cercanas como Voces esquecidas: As mulleres do Hospital de Conxo, dura y necesaria muestra en la Biblioteca e Arquivo de Galicia, área que alberga también Cen anos de literatura infantil e xuvenil en galego: unha árbore de historias.

Y esta semana, en el Museo Centro Gaiás, concluye el plazo para compartir la mesa de juegos de Peregrinos en Gotland, con sesiones de tarde (16 h./19 horas) como parte de la exposición Camiños creativos. Invernadoiro interactivo nas Torres Hejduk do Gaiás Ya el sábado 22 de abril, al hilo del Día Mundial del Circo, en ese museo se podrá ver Doppio Zero, show de alma protagonizado por la compañía Carpa Diem, formada por Luca Sartor y Katharina Grüner, quienes se conocieron en Kenya en un proyecto de circo social con niños, dejando claro que entre las artes escénicas, con carpa o al aire libre, la circense sigue siendo un lenguaje universal. En este caso, traen a Santiago la historia de unos personajes llamados Tuli (lee boca abajo, colgado de un mástil) y Vroni (monta en bici, pedaleando con las manos y conduciendo con los pies). El domingo 23 de abril, con motivo del Día del Libro, la Biblioteca e Arquivo de Galicia abriga otra propuesta de target familiar, una pieza llamada Sobre sorpresa, a cargo del dúo Aldaolado (Lucía Aldao con María Lado) y cuyo hilo conductor es una reflexión sobre el fracaso en la sociedad, tema de hondura que ellas tratan “combinando poesía, música y humor”, según detallan los promotores. El cierre del mes incluye Bailador, espectáculo de la compañía de danza del compostelano Óscar Cobos, que asume la dirección y coreografía de una propuesta de danza gallega contemporánea vertebrada con música de Berrogüetto, el desaparecido grupo vigués que tanto hizo por la renovación del folk. Es una pieza “con la mujer gallega como eje vertebrador por su papel fundamental como preservadora y transmisora de las formas danzadas de Galicia”, según Redescena. Y en el Museo Centro Gaiás, pueden verse este mes otras muestras como Detrás do espello (exposición sobre Galicia en la obra de autores foráneos del S. XX), o De lugares de cousas: Colección de Arte Banco Sabadell, entre otras ofertas del Monte Gaiás, que para visitas guiadas o informarse más, dispone de dos contactos: 881-997565/84.