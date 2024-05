Raxoi prepara una nueva licitación del control de tráfico tras los “incumplimientos” del actual titular

La empresa que se encarga del mantenimiento y conservación de los sistemas de control, regulación y gestión del tráfico y del túnel de O Hórreo, la firma austriaca Kapsch TrafficCom Transportation S.A.U., ha estado en el foco de la polémica prácticamente desde el inicio de la adjudicación. Tras ser criticada por diferentes “incumplimientos” en el tiempo que lleva haciéndose cargo de este servicio en Santiago, especialmente por parte de los trabajadores, su vinculación con el mismo está llegando a su fin.

El Concello tiene previsto licitar una nueva concesión, según figura en el plan de contratación presentado esta semana. Raxoi tiene preparada una partida de 5.825.522,80 euros para este cometido durante tres años, con la posibilidad de otros dos de prórroga.

Mientras, fuentes de la plantilla de Kapsch inciden en que “desde que empezou o contrato, a empresa leva cometendo unha serie de incumprimentos xeralizados”. Por ello, aseguran que “estamos cansados de meter escritos, pero non fan caso, miran para outro lado”. De este modo, las mismas fuentes consideran que “é unha cousa un pouco rara, porque se as empresas se desvían un pouco, o Concello ten ferramentas para que se reconduza a desviación que fixo. Parece que non vai con eles a cousa”. Además, tras vencer el contrato en el año 2023 y haber sido prorrogado se preguntan “en base a que argumentos ou informes positivos” se adoptó esta decisión.

Respuesta a las averías

El personal hace especial hincapié en los plazos para hacer reparaciones de los sistemas de control de tráfico. Así, citan el caso del radar del túnel de O Hórreo, que “leva oito meses no servizo técnico, xa levará reparado máis de seis e aínda non está posto”, careciendo así de una herramienta clave para la seguridad en esta vía. “É un elemento disuasorio de seguridade porque se empezan a chegar multas a xente vai con outra velocidade”, recuerdan los trabajadores.

En el mismo túnel también denuncian que los amortiguadores de impactos situados en las entradas se encuentran “en mal estado desde hai un ano porque xa levaron un golpe e hai que cambiar os cartuchos que van no interior. Se agora hai un accidente aí, non vai facer a súa función, que é minimizar o impacto”. Además, critican que “hai algúns semáforos que se apagan e botan así un mes, como pasou en San Lázaro”.

Experiencia del personal

En materia de personal, la plantilla también señala que Kapsch mantiene en sus puestos “xente que está rexeitada en Xunta de Goberno desde o ano 2022, e seguen aí cobrando relixiosamente. Non cumpren os requisitos que pide o prego”. Entre estos requisitos figura la necesidad de contar con más de cinco años de experiencia, algo que parte de los trabajadores que mantiene la firma austriaca no acreditan. “Botaron os que tiñan a experiencia e contrataron outros que non a teñen. Os que colleron baixas foron substituídos tamén por xente que non ten a experiencia”, lamentan.

Por otra parte, el personal sostiene que la nave de la empresa debería ser de uso exclusivo para este servicio, pero “alí está xente obras varias de Galicia e doutras actividades, non é normal iso”. Además, denuncian que cuando se substituyen los vehículos de mantenimiento del túnel de O Hórreo, los nuevos no son rotulados ni equipados correctamente para cumplir sus funciones.

La gestión realizada por la concesionaria ha sido cuestionada desde casi que se hizo cargo del servicio. En diferentes ocasiones ha estado en el punto de mira del Gobierno local, tanto del anterior como del actual. Además de la denuncia de los trabajadores sobre la demora emora en la reparación de la avería del radar del túnel, esta manera de actuar ha sido una constante, como ocurrió con la rotura del cristal del cinemómetro de Conxo el año pasado.

El Concello tomará "as medidas oportunas nas próximas semanas”

Ante esta situación, fuentes del Pazo de Raxoi indican a este diario que la concellería de Mobilidade tiene “constancia dalgúns incumprimentos por parte da empresa” y recuerdan que “xa foi expedientada por outros incumprimentos do contrato”.

Con todo ello, las mismas fuentes avanzan que “estase avaliando a situación, e adoptaranse as medidas oportunas nas próximas semanas”. Mientras, los trabajadores urgen a que se apliquen las herramientas contempladas en los pliegos para “corrixir” lo ocurrido. “Non entendemos como non se actúa”, concluyen.

