Los más pequeños de la familia cobraron ayer un protagonismo especial en la Procesión de los Hermanos, que recorrió las calles de la capital gallega como preludio a la gran fiesta de la Pascua de Resurrección. Organizada por la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Unción y Nuestra Señora de la Serenidad, con sede en el colegio La Salle Inmaculada, la tradicional estación de penitencia contó con una alta participación de niños y niñas; y dos imágenes procesionales: Nuestra Señora de la Serenidad y el Santísimo Cristo de la Unción, además de la Cruz de los Infantes, portada por 22 niños; y un Cristo Crucificado que forma parte de la sección juvenil de la Hermandad y que habitualmente luce en la capilla del colegio. El desfile contó con la colaboración de la Banda de la Brilat de Pontevedra.

Hoy, Domingo de Resurrección, las hermandades compostelanas se despiden de la Semana Santa. Como colofón a una edición en la que la Junta de Cofradías destacó el alto seguimiento de vecinos, visitantes y turistas; esta mañana la Cofradía de la Vera Cruz será la encargada de realizar la Procesión del Cristo Resucitado (10.30 horas). Un desfile que, además, incluye la representación de la resurrección en la plaza de A Quintana (11.00 horas). Un acto en el que los penitentes quitarán sus capuchones, los niños y niñas soltarán palomas blancas y la Virgen retirará su manto de luto para lucir uno de color en esta Pascua.

Esta procesión salía por vez primera en el año 2012, y participa una talla de Xesús Resucitado realizada en el año 2011 por Víctor Vecino que, posteriormente, en el año 2012, fue bendecida por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio. Por otra parte, la otra imagen, Nuestra Señora de la Candelaria (o de la Luz); obra del mismo autor y del mismo año, es portada en un trono con 40 cofrades, que fue realizado en 2010 en los talleres de Álvaro Martínez.

El desfile arrancará en el Campiño de San Francisco y continuará por la rúa de San Francisco, praza do Obradoiro, rúa Fonseca, Praterías, rúa da Conga, plaza de A Quintana Rúa da Conga, rúa Nova, Cantón do Toural, rúa do Vilar, Praterías de nuevo; rúa da Conga, rúa do Preguntoiro, Praza de Cervantes, rúa da Acibechería, praza da Inmaculada, Travesa das Dúas Portas, rúa de San Francisco y para rematar en el Campiño de San Francisco.

El próximo domingo, a las 11.00 horas, tendrá lugar el traslado del Cristo de la Paciencia a la parroquia compostelana de Conxo.