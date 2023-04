A voceira do BNG e candidata á Alcaldía en Santiago, Goretti Sanmartín, calificou onte de “oportunidade perdida” que o alcalde de Santiago e candidato do PSOE, Xosé Sánchez Bugallo, non enviase directamente á Fiscalía o expediente de contratación dunha nave que o PP local finalmente denunciou nos tribunais.

O candidato popular, Borja Verea, anunciou recentemente unha denuncia contra todo o Goberno local polo suposto alugueiro irregular dunha nave industrial, motivo polo que hai unhas semanas dimitiu o concelleiro José Manuel Pichel. Segundo dixo Sanmartín onte en declaracións aos medios, este tema afecta a Santiago e á credibilidade institucional, porque o PSOE e o seu alcalde “perderon unha oportunidade de ouro” de remitir á Fiscalía o expediente de contratación, como lle pediu o BNG nun primeiro momento e como posteriormente demandoulle “a maioría da corporación municipal”, xa que “hai que aceptar as regras do xogo democrático”. El PP denuncia en el juzgado a los ediles que autorizaron el alquiler de la nave de Desproi “Se (o Goberno local) cre que houbo irregularidades administrativas pero sen transcendencia (penal), pois que entregasen o expediente á Fiscalía”, insistiu. Agora, con esta denuncia, é evidente que é unha “baza electoral para o PP” polo momento preelectoral que elixiu, recoñeceu Sanmartín, que insistiu en que o tema realmente non é esa denuncia se non “por que se empeñou” o alcalde en non levar o expediente “el mesmo” á Fiscalía. Trátase dunha cuestión de “falta de transparencia”, de “opacidade”, indicou a candidata do BNG, que dixo que Sánchez Bugallo “non quixo dar explicacións claras sobre leste e sobre outros temas” e concluíu: “Ter información e non comunicala é mentir”.