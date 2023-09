Aprobar los presupuestos de 2024 y conseguir una solución para la parcela de Peleteiro. Son los dos principales retos que se marca el gobierno local de Santiago una vez sobrepasada la barrera de los cien días de legislatura. Así lo anunció la mañana de este miércoles la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en un desayuno informativo en el que hizo balance de este primer periodo del mandato. Ante los medios, recordó que en el Concello se sigue trabajando con unas cuentas de 2022 prorrogadas, que “non responden ás necesidades de Santiago de Compostela neste momento”, por eso “é fundamental elaborar e aprobar uns novos orzamentos nos próximos meses”. El concejal de Facenda puntualizó que el proyecto “está moi avanzado técnicamente”, aunque todavía hay capítulos que están en el aire, principalmente porque dependen de decisiones políticas externas al Concello, como la puesta en marcha de la tasa turística o la partida de la capitalidad.

Sanmartín explicó que “a elaboración dun orzamento é un tema que leva o seu tempo e hai tamén alguhas incógnitas nestes momentos, porque non está conformado o Goberno do Estado e polo tanto non sabemos cal vai ser o panorama económico que se nos sinale a nivel estatal”. No obstante, aseguró que “actualmente estase a traballar de forma intensa” en la elaboración de un primer borrador, que se presentará a los grupos de la oposición una vez que esté finalizado, puntualizó.

Sobre la negativa que manifestó el PSOE a aprobar unas cuentas si el bipartito decide derribar la Casa da Xuventude, la alcaldesa nacionalista señaló que el Partido Socialista, cuyos votos son imprescindibles para cualquier acuerdo plenario, “é consciente e vai ser responsábel coa veciñanza de Santiago de Compostela, que precisa uns orzamentos para 2024”. Así, apeló a la “responsabilidade das forzas da oposición, tanto do PSOE como do PP, para que as contas poidan saír adiante”.

La otra prioridad que se marca el ejecutivo municipal es la de desbloquear la operación Peleteiro. Preguntada por EL CORREO, la regidora indicó que en estos momentos existen dos hojas de ruta. “Estamos traballando en dúas direccións: unha, sen abandonar a opción de que a Sareb poida ceder esa parcela ao propio Concello; e tamén nunha opción B, que é poder poñer enriba da mesa algunha alternativa que poida estar negociada, que poidamos seguir negociando e falando coa Sareb ao respecto de cal poder ser outra opción”, señaló textualmente.

La alcaldesa de Santiago insistió en que “imos ir por partes e imos agardar que acontece coa primeira das opcións antes de poñer enriba da mesa a segunda. Seguiremos falando coas personas que representan á Sareb”. También confirmó que en los servicios técnicos del Concello están estudiando la solicitud de licencia que presentó la Sareb para el antiguo Peleteiro. “Estase vendo se cumpre con todos os requisitos que ten que cumprir en base ao planeamento urbanístico”, añadió. Por último, confirmó que el plazo para resolver la solicitud de licencia es de tres meses “desde o momento que está toda a documentación completa”.

Cuestionada por los medios, la primera edila también se refirió a la polémica sobre el derribo de la antigua Casa da Xuventude. Al respecto pidió “un pouco de tempo”, para analizar “cal vai ser” la hoja de ruta: “O que fixemos foi dar marcha atrás no convenio coa Deputación porque ambas forzas coincidimos en que ese non é un espazo para acoller oficinas, e agora estamos estudando internamente e pedindo información para ver cales son os procesos para seguir adiante”, detalló Sanmartín.

Tanto la regidora como María Rozas quisieron sacarle hierro a las diferencias que existen entre el BNG y Compostela Aberta sobre el futuro del edificio de titularidad municipal, al tiempo que aseguraron que el bipartito funciona “unido” y que las posturas relativas a la Casa da Xuventude de cada organización ya eran conocidas antes de las elecciones. “Estamos estudando internamente e pedindo información para ver cales serían os procesos para seguir para diante”, remarcó la alcaldesa, a la vez que insistió en que “temos unha decisión tomada, claramente, que aí non vai haber edificios administrativos da Deputación”.

Mejora de la calidad de vida

En cuanto al balance de los cien primeros días de mandato, Sanmartín aseguró que “todo o equipo de goberno municipal vén traballando desde a súa chegada ao Pazo de Raxoi cunha folla de ruta que conta cos obxectivos claros de mellorar a calidade de vida da veciñanza, establecer un diálogo co conxunto da poboación, mellorar a eficiencia administrativa e apostar por unha Compostela viva, diversa, sustentable e igualitaria”. Con esto, se refirió a una serie de necesidades urgentes a las que se hizo frente en este periodo y también a “outros proxectos xa iniciados pero que precisaban un pulo”.

Destacó algunos de los “logros” conseguidos, como el lanzamiento del código de buenas prácticas y de la campaña Fráxil para fomentar el turismo consciente, la puesta en marcha del programa Patrimonio C, la aprobación del protocolo para el abordaje de las violencias sexuales y LGTBIfóbicas en espacios de ocio nocturno, así como acciones en el ámbito de la identidad de la ciudad y de la memoria histórica, como la celebración de Alba de Compostela o el acto en memoria de Ánxel Casal. También remarcó “a cantidade de reunións nas distintas áreas con asociacións de todos os ámbitos, así como os encontros con entidades como a USC, a Delegación do Goberno e a Deputación da Coruña”.

La primera teniente de alcalde, María Rozas, sostuvo que los primeros cien días de mandato “serviron para sentar as bases do que vai ser a acción de goberno nos próximos anos”, y aseguró que este periodo estuvo marcado por el “diálogo e a participación con centos de xuntanzas con entidades veciñais e colectivos de todo tipo”, así como “un importante esforzo de interlocución cos traballadores e traballadoras dos servizos públicos concesionados, xa que deles e delas depende o funcionamento deses servizos que son esenciais para a veciñanza”.

La concejala de Compostela Aberta, que se centró en las áreas que gestiona su formación, quiso destacar “as medidas tomadas no ámbito do transporte público”, al tiempo que se mostró confiada en “iniciar a licitación no prazo máis breve posible” del nuevo contrato, que fue paralizado por un encarecimiento del capítulo de personal y algunas alegaciones. También se refirió ante los medios al “esforzo que fixo o executivo municipal nestes tres meses por retomar as reunións do Pacto Local pola Mobilidade e o proxecto de creación do Centro Integral de Atención ás Persoas sen Fogar”, así como la puesta en marcha “dunha comisión de seguimento coas traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, un servizo que para nós é fundamental”.

La número dos del gabinete local compostelano concluyó que “Santiago ten moitos retos por diante aos que este goberno vai atender con toda a dedicación e todo o esforzo”.