La parlamentaria socialista Noa Díaz trasladará hoy en el pleno del Parlamento gallego una pregunta oral firmada también por los diputados de su partido Julio Torrado y Marina Ortega reclamando a la Xunta que explique si va a aceptar o no la cesión de una parcela por parte del Concello de Santiago para la construcción de un nuevo aparcamiento en las inmediaciones del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

En un comunicado, el Grupo Socialista recuerda que desde que fue construido el CHUS existe un grave problema de aparcamiento en el entorno hospitalario, “a pesares da existencia de numerosas prazas en superficie e do aparcamento subterráneo promovido polo propio Concello”, y recalca que “eses espazos se demostran cada día insuficientes, con conxestións de tráfico interminables”.

Unos problemas que consideran “recorrentes a calquera hora do día na contorna do CHUS”, y que desde su punto de vista se deben a que el 80% de los usuarios no viven en Santiago y el transporte público en Galicia funciona “de maneira deficitaria”.

El PSdeG entiende que, al igual que en otros centros hospitalarios de la comunidad, la Xunta debe implicarse en la construcción de un nuevo aparcamiento en el Clínico, y más teniendo en cuenta que la construcción del nuevo centro de protonterapia y la ampliación del CHUS empeorarán la situación ya crítica en lo referente al estacionamiento.

Recuerda que el Concello aprobó la cesión de una parcela de 3.563,53 metros cuadrados a Sanidade para la construcción de un parquin.