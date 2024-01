David Mena Acevedo, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Santiago, ha sido el ganador del VIII Premio Domingo Fontán de investigación histórica, galardón bianual, dotado con 2.000 euros, que organizan la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago, la Universidad compostelana y el Consorcio de Santiago.

El trabajo titulado “Casas de señores. Las élites y sus residencias en Santiago de Compostela a finales de la Edad Moderna” se hizo acreedor del premio por su “rigurosidad científica, así como por el amplio conocimiento del tema urbano y arquitectónico” desarrollado en esa etapa histórica en la capital gallega.

El jurado destaca además que su autor consultara para su elaboración “una amplia bibliografía específica, así como diversos archivos históricos, entre los que se encuentra el de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago”.

Mena Acevedo recibirá el diploma acreditativo y la dotación económica del premio -que conlleva también la publicación de la obra elegida entre las candidatas y su posterior presentación-, en un acto público que tendrá lugar próximamente en la sede de la Real Sociedad Económica.

Currículum académico

El premiado obtuvo el doctorado en Historia Moderna con las menciones cum laude y doctorado internacional, gracias a su tesis “Ámbito doméstico y condiciones de vida de las élites del noroeste peninsular a finales del Antiguo Régimen”, que realizó en el marco de un contrato predoctoral para la Formación del Profesorado Universitario (F.P.U.), bajo la dirección de Ofelia Rey Castelao y Pegerto Saavedra Fernández.

Mena Acevedo es graduado en Historia y máster universitario en Profesorado de Educación Secundaria por la Universidad de Santiago, ambos con premio extraordinario. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de la Sorbona (Francia), bajo la supervisión de François-Joseph Ruggiu, y en la Universidad Nacional de la Plata (Argentina), bajo la supervisión de Víctor Osvaldo Pereyra.

Así mismo, participa en proyectos de investigación nacionales e internacionales como el “Rebellion and Resistance in the Iberian Empires, 16th-19th centuries” o el “Ciudades y villas atlánticas del Noroeste Ibérico: gobernanza y resistencias en la Edad Moderna”.

Algunos resultados de sus investigaciones han sido presentadas en distintos seminarios y congresos nacionales e internacionales, organizados por instituciones como el University College London (UCL), l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), el Colegio de España en París, la Associazione Italiana di Storia Urbana (AISU), la Universidade do Minho (UM), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Fundación Española de Historia Moderna (FEHM), entre otras. Y ha publicado trabajos en diversas revistas científicas como “Erasmo. Revista de Historia Bajomedieval y Moderna”; “Magallánica. Revista de Historia Moderna”; o “Cuadernos de Estudios Gallegos”.