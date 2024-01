A difusión do documento borrador dos orzamentos para 2024 que este xoves fixo público o Goberno local de Santiago causou indignación nas filas do Partido Popular ao teren só catro días para estudalos “cando eles levan máis dun mes dando roldas de prensa e anunciando medidas a bombo e platillo”, reclamaba o líder do PP Borja Verea.