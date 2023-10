El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, ha acusado a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, de estar "montando un sultanato" de "más de 30 amigos, asesores y altos cargos" que, según ha apuntado, "costará a todos los santiagueses nueve millones" a lo largo de este mandato.

Para Verea, Sanmartín sitúa el consistorio municipal en un "escenario escandaloso" que supone "un insulto a todos los ciudadanos". Así, ha asegurado que la alcaldesa "no es consciente, no le explicaron o no sabe lo que firmó ayer (jueves)".

"Santiago tiene un problema evidente de gestión que exige voluntad política, capacidad y pericia, precisamente, lo que no tiene este Gobierno rancio y sin ideas, que lo único que se le ocurre proponer es justo lo que no hay que hacer, inflar de altos cargos y asesores la estructura, con lo que lo único que se va a conseguir es ralentizar aún más la administración local, por lo tanto, estamos ante un error de gestión, un error político y un error de soberbia", ha enumerado Verea.

Según el líder popular, los concejales "llegaron a la conclusión de que no tienen ni idea de lo que hay que hacer y, por lo tanto, deciden arreglarlo contratando asesores, amigos y altos cargos".

Presupuesto vía cuestión de confianza

Además, según ha destacado el PP en una nota de prensa, Verea también ha manifestado que el gobierno municipal "va camino de humillar a toda la ciudad, imponiendo, vía cuestión de confianza, un presupuesto con solo ocho concejales de 25".

En esta línea, ha advertido que sería "la primera vez en la historia de Santiago que un Gobierno que ni tan siquiera tiene mayoría simple quiere imponer su presupuesto vía cuestión de confianza".