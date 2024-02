Nuevo capítulo en la polémica sobre la orden de derribo emitida por el Concello de Santiago y que consta sobre una vivienda situada en Lamas de Carballal. El afectado, Santiago Regueiro, quien se puso en contacto con este diario para denunciar las "continuas trabas" que encuentra desde hace años para legalizar una obra para la que sólo tenía licencia de rehabilitación -y que pasó a convertirse en obra nueva después de que los muros se derrumbasen durante la actuación- asegura desde hace tiempo que solo "quiere cumplir con todo lo que ordene Raxoi".

Tras una reunión el pasado mes de noviembre entre Regueiro, la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín; el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás; y la responsable técnica del departamento de Urbanismo, Ana Prieto, al afectado se le abrió "una vía de esperanza" desde el Gobierno local y el departamento de Urbanismo al confirmarle que estudiarían el recurso presentando tanto por vía judicial como administrativa contra la orden de derribo; y al mismo tiempo la "viabilidad" de proceder simplemente a una "demolición parcial de la vivienda, bien a través del procedimiento de solicitud de licencia o del de ejecución de la orden de derribo", en palabras de Regueiro.

Respecto al último de los proyectos presentado en 2023, la denegación contenía tres puntos. Según el abogado de Regueiro, uno de ellos alegaba que el Ayuntamiento no concedía la licencia porque "faltaba justificar la adaptación al ambiente y protección del paisaje", cuando se trata de una vivienda tradicional de planta baja, de piedra y con un tejado a dos aguas, algo que le consta al Concello. También echaba en falta "un plano que justificara el cumplimiento de las exigencias de ventilación de la casa" y por último, el abastecimiento de suministro de agua y del saneamiento. Tres puntos que el letrado calificó de "menores y fácilmente subsanables", por lo que no entendió una nueva denegación de licencia.

Ahora el Concello de Santiago, tras el recurso presentado por el afectado ante la denegación de su cuarto y último proyecto en el que subsanaba estos tres puntos, acordó en la Xunta de Goberno del pasado 22 de enero adoptar la medida de desestimar de nuevo la licencia de obras para la reposición de la legalidad de la vivienda situada en Lamas de Carballal. ¿El motivo? Según sostiene Santiago Regueiro, a día de hoy no está concedido el permiso de Aguas de Galicia para el vertido de fecales -para el que ya cuenta con una fosa séptica- y para el pozo -que ya está legalizado-, una exigencia que según el afectado no habían requerido hasta el momento y que ya tiene en tramitación. "Llama la atención que en los tres proyectos anteriores no se requirió nada al respecto, además el arquitecto asegura que en casos similares con la mera solicitud fue suficiente", asegura Regueiro.

Con esta resolución y al no aceptar como válida la tramitación de la solicitud a Aguas de Galicia para el pozo y las aguas fecales, Santiago Regueiro se ve obligado a acudir al Juzgado de lo Contencioso para poder legalizar un proyecto que a priori cumpliría con toda la legalidad. "Aparentemente, el Concello porque falta un papel, prefiere derribar toda la vivienda a legalizarla y no dan la licencia, llevándose por delante todo el esfuerzo que he puesto en ella", concluye el afectado.