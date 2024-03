Almudena Souto, do IES Rosalía de Castro, é a única compostelá gañadora dos Premios Minerva

Almudena Souto, alumna de segundo de Bacharelato do IES Rosalía de Castro, é unha das gañadoras da edición número 52 dos Premios Literarios Minerva, organizados polo Colexio Manuel Peleteiro, sendo a única recoñecida en Compostela. En concreto, o xurado decidiu outorgarlle o segundo premio na modalidade de narración pola súa obra Setenta e dúas pesetas, polo que recibirá unha recompensa económica de 400 euros e unha medalla conmemorativa.

Almudena Souto, alumna do IES Rosalía de Castro, única compostelá gañadora dos Premios Minerva / Cedida

Os alumnos de terceiro e cuarto de ESO, Bacharelato e Formación Profesional de Galicia tiveron a oportunidade de presentar os seus textos ata o 17 de xaneiro, coa condición de que foran orixinais, inéditos e en galego, xa que con este certame trátase de contribuír ao fomento do uso da lingua no ámbito educativo e a impulsar a literatura entre os mozos.

O xurado, que deu a coñecer este venres o fallo, destacou a calidade das obras poéticas e dos relatos premiados, que semella garantir o futuro das nosas letras. “O nivel dos traballos premiados é unha boa mostra da puxanza e da forza deste talento novo que, coma sempre, agardamos que se sume á ampla relación de autores e autoras xa recoñecidos que comezaron a súa traxectoria nos Premios Minerva, como Xesús Rábade, Darío X. Cabana, Suso de Toro, Xavier Queipo, Neira Cruz, Berta Dávila, Olga Novo, Ismael Ramos ou Alba Guzmán, entre tantos autores e autoras xa imprescindibles das nosas letras”, sinalou o secretario do certame e profesor do Mon G. Buhigas.

A entrega de premios está prevista para o vindeiro 11 de abril nun acto literario no Colexio Peleteiro. Os autores premiados lerán unha parte da súa obra como adianto á publicación do libro que recollerá integramente os traballos, editado polo propio centro.

En concreto, na modalidade de narración resultaron 18 traballos finalistas e na de poesía, 19. En narración o primeiro premio foi para Pablo González Faginas, de primeiro de Bacharelato do Colexio Obradoiro de A Coruña, polo seu relato O Veloso. No terceiro posto situouse Rosalía Bernárdez, de 2º de Bacharelato do IES Leiras Pulpeiro de Lugo, pola súa narración titulada Verba Volant. A maiores entregáronse dous áccesit a Celia López Quintela, do IESde Quiroga, e a Abril Viqueira Pose, de IESde Ordes.

Na modalidade de poesía, a gañadora foi Rosalía Bernárdez Ripedre, de segundo de Bacharelato do IESLeiras Pulpeiro, polo seu traballo Distraccións. O segundo premio foi para Iris Abril Teijeira, de segundo de Bacharelato do IESSalvaterra de Miño polo seu poema Litoral catártico. E en terceiro posto quedou Claudia Caamaño Rama, de 2º de Bacharelato do Colexio Calasanz PPEscolapios de ACoruña, ao recoñecerse o seu poema A miña avoa. A maiores, María Maronho, do CPIFonte Díaz de Touro; Pablo Loira Hermida, do IESJohan Carballeira de Bueu, e Amalia Blanco Pose, do IESTerra do Xallas de Santa Comba, recibiron un accésit.