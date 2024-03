Monseñor Prieto logra dos votos en el sondeo para presidir la CEE pero sigue abierta la puerta a otros cargos de responsabilidad

Monseñor Francisco José Prieto obtuvo ayer dos votos en el sondeo para la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). La Asamblea Plenaria de los obispos está reunida en Madrid con el objetivo de renovar sus órganos de gobierno. El nombre del arzobispo de Santiago dejó de sonar hace unos días con la misma fuerza de semanas atrás como uno de los candidatos con más posibilidades para presidir la CEE, imponiéndose la figura de monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, quien ayer obtuvo 32 apoyos, según reveló el portal especializado Religión Digital.

La sesión comenzó por la mañana con el discurso de despedida del hasta ahora presidente de la CEE, cardenal Carlos Omella, arzobispo de Barcelona; al que siguió la lectura del mensaje del nuncio apostólico, monseñor Bernardito Aúza, por parte de uno de los miembros de su equipo.

Ya por la tarde comenzó el proceso de elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, con un primer sondeo. Aunque el nombre del arzobispo de Santiago se hizo sonar hace unas semanas como posible candidato, principalmente por su perfil moderado o centrista y su comunión incondicional con el magisterio del papa Francisco, ayer solo obtuvo dos votos; si bien las puertas siguen abiertas a que pueda ocupar otros cargos de responsabilidad en la Iglesia española. Para la presidencia, todas las miradas están puestas sobre la figura de monseñor Luis Argüello, al que los medios especializados en información religiosa sitúan como representante del sector conservador del episcopado.

Tal y como informó Religión Digital, frente a los 32 votos de Argüello están los 13 que obtuvo el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor José Cobo, de perfil muy progresista. A estos hay que sumar los 10 apoyos que consiguió el candidato de los ultraconservadores, monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo; y los cuatro que anotaron monseñor Mario Iceta (Burgos) y monseñor José María Gil Tamallo (Granada). Al igual que monseñor Prieto, otros dos prelado más consiguieron dos votos: monseñor Ginés García Beltrán (Getafe) y monseñor Joseba Segura (Bilbao).

Pese a que las posibilidades de asumir la presidencia se han reducido considerablemente para monseñor Prieto, siempre puede haber sorpresas, aunque todo apunta a que las variaciones en la elección vinculante que se celebrará hoy, a partir de las 10.15 horas, serán mínimas.

No obstante, no se puede descartar que el arzobispo de Santiago pueda ser elegido para otras responsabilidades dentro de la CEE. Y es que además de presidente, los obispos españoles también tendrán que elegir hoy vicepresidente; miembros de la Comisión Ejecutiva; presidentes de las comisiones y subcomisiones episcopales; presidente del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos; y tres miembros del Consejo Episcopal de Economía. Todos los obispos miembros de la CEE que no ocupen ninguno de estos cargos se incorporarán como miembros a uno de estos organismos. En esta reunión de la asamblea plenaria hay 78 electores. Para salir elegido se necesita mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno.