“El cáncer es cosa de todos,si como investigador no te implicas, puedes apoyarles”

Biólogo molecular e investigador en inmunología durante más de una década, Jesús Sánchez Ruiz es director de proyectos científicos de la Fundación CRIS contra el cáncer, desde la que recaba apoyos para la investigación mediante la comunicación científica, con iniciativas como la de la charla que ofreció este miércoles a alumnos de Bachillerato del Peleteiro, a los que propuso impulsar retos solidarios a través de la plataforma #GanarAlCáncer.

¿Cómo y por qué dio el salto al ámbito divulgativo?

Al acabar el doctorado, estuve en varios laboratorios, pero me atraía mucho la comunicación científica, intentar traducir la complejidad de la investigación al público en general. Me gusta hacer cómics científicos, y la directora de la fundación, Marta Cardona, contactó conmigo y me propuso incorporarme al equipo, lo que me ha permitido hacer muchas de las cosas que quería, estar en contacto con la investigación de primer nivel, ayudar y poder traducir lo que representa a los socios actuales y a los futuros.

¿En qué consiste su trabajo en la Fundación CRIS contra el cáncer?

Soy el director de proyectos científicos de una entidad que en 2017, cuando me incorporé, celebraba sus primeros 20.000 socios, y que hoy está cerca de los 80.000. Es maravilloso poder formar parte de un proyecto con tanta fuerza y tanta capacidad para cambiar las cosas.

Cambiarlas, ¿de qué manera?

Estamos en un momento de muchísimo movimiento a nivel de nuevas herramientas y tratamientos. En Peleteiro he hablado de inmunoterapia, algo sobre lo que hace quince años había mucho escepticismo, y hoy hay herramientas complejas que lo permiten. Las revisiones científicas de artículos de hace año y medio o dos demuestran que eso ya no sirve porque todo va a una velocidad extraordinaria, y la base de esta velocidad es la investigación.

¿En qué nivel sitúa a España en el campo de la investigación?

Hay grandes investigadores en nuestro país, que están detrás de algunas de las terapias que están revolucionando la medicina, con un papel de liderazgo en ensayos clínicos como el de nuestro director científico, Joaquín Martínez, de los que más pacientes ha reclutado para ensayos de CAR-T. Un ámbito en el que somos el tercer país, solo por detrás de Estados Unidos y de China.

Pero que necesitan respaldo...

Claro. Y desde la fundación hacemos un gran esfuerzo para que la gente conozca su trabajo y aporte su granito de arena porque vemos que la investigación llega a los pacientes y está salvando vidas. En nuestro caso, cada proyecto está auditado económica y científicamente. No es un saco roto donde la gente va depositando recursos, sino que la aportación de cada persona, por pequeña que sea, nos permite llegar más lejos.

En su labor divulgativa, ¿qué papel le otorga a charlas como ésta a alumnos de Bachillerato?

Son chicos que se mueven mucho en redes sociales, muy participativos y con muchísima capacidad de movilización. Por eso es tan importante para nosotros explicarles cómo pueden contribuir, el cáncer es cosa de todos y si tú no te quieres implicar como investigador, puedes facilitar recursos para los investigadores, que se están partiendo los cuernos para alcanzar las mejores estrategias. Cuanto antes lleguemos entre todos, antes conseguiremos mejores tratamientos.

Les ha costado empezar a preguntar, pero luego se han animado...

Y ha habido preguntas maravillosas, que demuestran que estamos ante una generación muy implicada, muy reivindicativa, y lo que nosotros tratamos es de darles unas bases para que decidan cómo quieren cambiar las cosas. En este caso, es un colegio muy inspirador porque se ve que trabajan mucho el desarrollo del pensamiento crítico.

¿Qué es Laboratoons?

Un proyecto personal de comunicación científica en cómic, que me encanta y es una herramienta muy poderosa, con una narrativa que te permite segmentar los mensajes de una forma muy comprensible.