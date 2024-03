Medalla de Ouro da Avogacía compostelá para o excomisario da Policía Nacional Enrique León

O Colexio da Avogacía de Santiago celebrará o venres 5 de abril a súa festividade anual, San Raimundo de Peñafort, á que asistirán máis de 300 persoas. O acto central será no salón noble de Fonseca ás 19.00 horas. “E unha xornada moi especial para o colexio, a nosa gran festa e sobre todo un lugar de encontro para os colexiados, colexiadas e numerosas autoridades dos ámbitos xurídico, político e civil de Santiago e Galicia”, indica o decano do Colexio, o avogado Francisco Rabuñal.

No acto farase entrega da Medalla de Ouro do colexio a Enrique León Calviño, que foi comisario da Policía Nacional en Santiago, pola súa traxectoria profesional e a súa constante colaboración coa avogacía e co conxunto da xustiza durante moitos anos.

Despois de facer o bacharelato, Enrique León aprobou as oposicións a policía, e logo de traballar durante dous anos en Barcelona, en 1970 foi destinado a Vilagarcía de Arousa. En 1995 ascendeu a comisario xefe e en 1999 asumiu a xefatura da brigada da Unidade de Drogas e Crime Organizado de Galicia, adicándose a combater co seu equipo o narcotráfico en Galicia, principalmente a entrada de sustancias estupefacientes por vía marítima a través das rías galegas. En 2001 foi destinado como comisario en Santiago, onde permaneceu ata 2006. Nese momento, por motivos de idade, pasou á situación de segunda actividade sen destino, e aceptou a oferta de entrar en política. Presentouse como candidato socialista á alcaldía de Vilagarcía de Arousa, logo da retirada do anterior rexedor.

Premio de Dereitos Humanos

Por outro lado, o XIV Premio de Dereitos Humanos que concede o Colexio da Avogacía compostelá será para Feafes-Santiago, a Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental, polo seu traballo para normalizar e mellorar a atención aos pacientes con doenzas mentais. Recibirán tamén a insignia de Ouro os colexiados Ángel María García Fernández e Otilia Sánchez Garrido, que cumpren 40 anos de exercicio profesional.

O acto completarase coa entrega de diplomas aos colexiados e colexiadas que cumpren 25 anos de exercicio profesional e a xura ou promesa de novos letrados e letradas. A xornada rematará cunha cea-baile para todos os participantes no hotel Puerta del Camino.